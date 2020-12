Promes maakt rentree bij Ajax en blikt ontspannen terug op arrestatie

Quincy Promes pikt de bal weg voor Milan van Ewijk (ADO Den Haag). Beeld ANP

Het is koud en winderig in het stadion van ADO Den Haag, maar in het lage tribunevak waar de Ajax-reserves zich zondagmiddag ophouden breekt vlak voor ADO Den Haag - Ajax de zon door op tal van gezichten. Quincy Promes zoekt als laatste een plekje, maar besluit eerst nog wat ogenschijnlijk grappige dingen te vertellen aan de andere wisselspelers, schudt dan met zijn heupen en wijst nog wat heen en weer. Hij lacht breeduit en neemt dan plaats.

De gangmaker in Promes is duidelijk niet verdwenen ondanks twee nachten in de cel een week eerder op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Hij werd dinsdag door de politie vrijgelaten, maar blijft een verdachte in het onderzoek. Van de reservebank ziet Promes zijn ploegmaten ADO razendsnel knock-out tikken: tussen de 20ste en de 32ste minuut maakt Ajax vier treffers.

Na rust mag hij direct invallen. Dat ADO de score nog een draaglijk aanzicht (2-4) weet te geven via treffers van Bourard en Kramer valt Promes niet echt aan te rekenen. De schaduwspits is beweeglijk, eist ballen op, combineert fraai met de doelpuntenmakers Labyad, Tadic en Huntelaar (tweemaal) en lijkt in de 68ste minuut te scoren, doch ADO-doelman Koopmans redt tot tweemaal toe bekwaam op zijn inzetten.

Feitelijk borduurt Promes vrolijk voort op de thuiswedstrijd op de avond voordat hij werd opgepakt - thuis tegen PEC Zwolle. Toen toonde hij eindelijk vorm en scoorde hij. Een oprisping in een voor de rest bijzonder matig seizoen, leidend tot het verlies van zijn basisplaats bij Ajax en het Nederlands elftal. Promes ontbrak woensdag in het spectaculaire duel tegen FC Utrecht voor de beker (5-4), maar na een gesprek met de clubleiding en coach Erik ten Hag vond zijn werkgever niets een rentree nog in de weg staan.

Promes in actie tegen ADO Den Haag. Eerder in de week bracht hij nog twee nachten in de cel door. Beeld ANP

Voorwaarden

Dat wekt op zich geen verbazing, de uitspraak kan nog maanden op zich laten wachten. Promes heeft nog een contract tot 2024 en is 28 jaar. Hij speelde 47 interlands, kostte Ajax 15,7 miljoen euro en verdient een miljoenensalaris. Hoe langer hij inactief is, hoe meer hij in waarde zal dalen. Ten Hag: ‘Hij zegt dat hij niks heeft gedaan en ik geloof dat. Het was een goed gesprek. Je wil verder weten: hoe staat het koppie ervoor? Wij hebben een aantal eisen en voorwaarden. Dat was prima.’

Wat die voorwaarden precies behelzen, daarover blijft Ten Hag mysterieus. ‘Dat is tussen de speler en de trainer. Wij hebben hem nodig. Hij is lid van de kleedkamer, hij heeft bewezen een uitstekende speler te zijn. Met om de drie dagen een zware wedstrijd moet je spelers hebben die het klappen van de zweep kennen, die het verschil kunnen maken.’

De situatie laat de coach niet onberoerd. Promes en Ten Hag kennen elkaar al sinds 2012. De trainer lanceerde toen feitelijk de carrière van de aanvaller in de eerste divisie bij Go Ahead Eagles en mede op Ten Hags voorspraak keerde Promes anderhalf jaar geleden terug bij Ajax. Ten Hag eerder in de week: ‘De gevangenis doet iets met een mens. Het raakte niet alleen mij, het raakt eenieder van ons. Het gaat om vertrouwen dat je in elkaar hebt en van daaruit kun je werken.’

Meevaller is dat publiek ontbreekt in Den Haag. Er zijn dus geen vervelende spreekkoren. Ajax maakt doorgaans een ongekend fanatisme los bij de ADO-aanhang. Ten Hag koel: ‘Dan waren we niet tot andere conclusies gekomen. Als speler van Ajax moet je de verantwoordelijkheid nemen.’

Promes spreekt na afloop met zendgemachtigden Fox en NOS ogenschijnlijk ontspannen, bijna alsof de kwestie een ander persoon betreft. ‘Dat ik zo snel ben vrijgelaten, daar ben ik blij om, meer kan ik er niet over zeggen. Ik kan niks met alle randzaken of wat mensen schrijven. Ik ben net zoveel geschrokken als de rest van de wereld. Ik ben nu vrij, dat zegt denk ik genoeg. Waarom zou ik niet met je praten? Ik heb niks te verbergen.’

Hij is blij met de steun van de club, van de trainer en zijn ploegmaten. ‘Dat geeft me een goed gevoel. Voor iedereen was het een moeilijke situatie, was het schrikken. Dat ze in me geloven, waardeer ik heel erg. Dat helpt me heel erg me te focussen op het voetbal. Aan de randzaken in mijn privéleven wil ik geen energie verspillen.’

Hij zegt niet te weten hoe het nu verder gaat. ‘Voor mij is het belangrijkste dat ik kan doen wat ik het liefste doe, en dat is lekker voetballen. Ik ben fit, gezond en ik ben vrij dus waarom niet?’