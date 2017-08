Proloog in Oude Stad van Jeruzalem wordt volgende pronkstuk Giro

'Groter, en een stuk gekker'

Het draait tegenwoordig om het bereiken van zo veel mogelijk mensen Ludo van Klooster, sportjournalist in Italië

Van Klooster moet denken aan de Giro-start in Athene, in 1996. Het was precies honderd jaar geleden dat de moderne Olympische Spelen werden gehouden. Ook toen stonden drie etappes in Griekenland ingeroosterd. 'Alleen wielerkenners kunnen zich de start in Athene nog herinneren; het grote publiek is dat allang vergeten. Het draait tegenwoordig om het bereiken van zo veel mogelijk mensen. Het moet groter, en een stuk gekker ook.'



De organisatie grijpt vaker historische gebeurtenissen aan om aandacht te generen. De start in Groningen, in 2002, stond in het teken van de invoering van de euro, in een verenigd Europa. 'Maar een start in Jeruzalem ontstijgt dit', aldus Van Klooster.