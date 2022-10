Project Wisselslag: nu trainen voor succesvolle Spelen in 2032

Marcel Wouda volgt zwemtalenten, zoals Megan Jonkman, die als het even kan worden klaargestoomd voor de Olympische Spelen van 2032. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voor de meeste sporters en coaches zijn de Olympische Spelen van 2032 nog mijlenver weg, maar voor Marcel Wouda vormen ze het ankerpunt van zijn dagelijkse werkzaamheden. De 50-jarige zwemtrainer heeft de taak gekregen om jong talent op te sporen en klaar te stomen voor olympisch succes in het Australische Brisbane over tien jaar. Met name op de wisselslag, de uitdagende combinatie van vier zwemslagen.

‘2032 klinkt misschien heel ver weg, maar voor talentontwikkeling heb je de tijd nodig’, zegt Wouda, de voormalig wereldkampioen wisselslag uit 1998. Hij is nu 50 jaar. Als hij 60 is, moet de nieuwe generatie klaar staan. ‘Wij geloven echt in de filosofie dat alles wat je aandacht geeft, groeit.’

Een eenvoudige klus is het niet. De afgelopen twee decennia lag in de Nederlandse zwemopleidingen de focus op de vrije slag, ook wel borstcrawl genoemd. Hierdoor is de kennis van de drie andere slagen achterop geraakt. De vlinder-, rug- en schoolslag zijn niet met de tijd meegegaan. Wouda: ‘Internationaal wordt er op deze zwemslagen heel anders gezwommen dan 25 jaar geleden, maar in de Nederlandse zwemopleidingen is dat niet terug te zien.’

Als kartrekker van het Project Wisselslag 2032 wil Wouda het kennisniveau van coaches op de vlinder-, rug-, schoolslag verbeteren. Naast het ultieme doel, individueel olympisch eremetaal op de wisselslag in Australië, hoopt zwembond KNZB als neveneffect dat er meer specialisten op de diverse zwemdisciplines komen bovendrijven. Zoals een rugslag- of vlinderslagzwemmer op de 200 meter. Wouda: ‘Hopelijk leidt ons project tot een grotere vijver van goede zwemmers.’

Het Project Wisselslag 2032, een idee van de vorige technisch directeur van de KNZB André Cats, lijkt de 50-jarige Wouda als voormalige wisselslagspecialist op het lijf geschreven. Na de Olympische Spelen van vorig jaar begon de oud-trainer van onder meer Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Ferry Weertman en Maarten van der Weijden aan zijn nieuwe klus.

Na vijftien jaar onafgebroken aan de badrand te hebben gestaan, wilde Wouda afstand nemen van de dagelijkse topsporthectiek. Hij richt zich met zijn project puur op talentontwikkeling (bij verenigingen en opleidingscentra) en niet op de topsport. ‘Ik ben gaan inventariseren: wat is de stand van zaken bij zwemopleidingen? Welke jongeren kunnen er over tien jaar succesvol zijn op de Olympische Spelen? Dat zijn zwemmers die nu tussen de 10 en 16 jaar zijn.’

Niet up-to-date

Wouda trekt sinds een jaar het land in om verenigingen te bezoeken (inmiddels zo’n 50), trainingen te verzorgen en te spreken met coaches van allerlei niveau. Zijn eerste bevindingen stemmen hem enerzijds positief. ‘Talent zwemt overal, tot in de kleinste dorpen. En overal heb ik coaches en sporters gezien die heel hard willen werken, dat vind ik mooi.’ Maar met alleen goede wil en talent kom je er niet. Wouda kwam in zijn rondje langs de velden ook tot de conclusie dat veel Nederlandse coaches werken met methodieken die niet meer up-to-date zijn.

De zwemcoach analyseerde minutieus alle halve finales en finales van de Olympische Spelen van Tokio om te zien hoe de wereldtoppers op dit moment zwemmen. Hij zette zijn bevindingen af tegen de wijze waarop de jeugd in Nederland bepaalde zwemslagen krijgt aangeleerd. ‘De visie van onze jeugdtrainers op de techniek van de vlinder-, rug- en schoolslag is sinds eind vorige eeuw niet veranderd. We zijn stil blijven staan’, stelt Wouda.

Hij noemt als voorbeeld de vlinderslag. ‘Als je naar wereldtoppers als Caeleb Dressel of Kristóf Milák kijkt; die zwemmen allemaal heel golvend, als een dolfijn gaan ze door het water. Maar in Nederland hoor ik op NK’s junioren alle coaches zeggen: vlak zwemmen. En ja, dat zei ik tien jaar geleden ook tegen mijn sporters’, zegt Wouda.

Ook op de rugcrawl is er een wereld te winnen. Wouda: ‘Bij iedere willekeurige vereniging in Nederland wordt geleerd om bij de insteekfase als eerste je pink in het water te steken. Hierdoor vertraagt de hand bij de insteek en dat is echt niet meer van deze tijd. Het is veel efficiënter om zo snel mogelijk met je hand onder water te komen en deze zo snel mogelijk in de juiste stuwpositie te plaatsen.’

Wouda is er veel aangelegen de opleiding van zwemcoaches te verbeteren. Hij is al in gesprek met diverse aanbieders van zwemcoachopleidingen, maar door het versnipperde aanbod is dit geen eenvoudige opgave.

Harder trainen

Zelf heeft de wisselslagwereldkampioen na de zomer de ‘Wisselslag Trainings Club’ in het leven geroepen; een online trainingsprogramma waarvoor Wouda wekelijks twee trainingssets schrijft voor talentvolle zwemmers tussen de 12 en 18 jaar. ‘Het is er op gericht om sporters en coaches te laten kennismaken met zwaardere trainingssets en er zit kennisoverdracht in.’ Wouda vindt ook dat de jeugd best wat harder mag trainen. Binnen twee maanden zijn al 150 verenigingen aangesloten bij de ‘Wisselslag Trainings Club’.

In de sportwereld is het niet gebruikelijk een elf jaar durend project op poten te zetten. Directeur Aschwin Lankwarden: ‘We kijken met het Project Wisselslag niet alleen naar succes op de Olympische Spelen van 2032. Het gaat ons om het bredere plaatje; honderden kinderen en coaches profiteren van de toegenomen kennis wat betreft zwemtechniek en het pedagogisch klimaat. Als KNZB hechten wij daar heel veel waarde aan. Zo’n project doe je niet voor twee maanden, maar behelst meerdere jaren.’

De KNZB-directeur wil niet zeggen hoeveel geld er mee gemoeid is. Het langebaanzwemmen krijgt jaarlijks 1,2 miljoen subsidie van NOCNSF. ‘Het zijn vooral personeelskosten, daar hebben we binnen onze bedrijfsvoering ruimte voor gemaakt.’