Profvoetballers zijn door coronacrisis in totaal 9,2 miljard euro minder waard

Spelers die voor 1998 zijn geboren worden 20 procent minder waard, voetballers die na 1998 het levenslicht zagen verliezen 10 procent. In totaal bedraagt de afwaardering ruim 9,2 miljard euro.

Ajax heeft van de Nederlandse clubs de meeste dure spelers onder contract staan en zal volgens Transfermarkt.com 79 miljoen aan transferwaarde inleveren. De marktwaarde van Donny van de Beek zakt bijvoorbeeld van 55 miljoen naar 44 miljoen euro. PSV (25 miljoen waardeverlies) en Feyenoord (15,5 miljoen) zien minder potentiële transferopbrengsten verdampen.

Transfermarkt.com heeft in de voetbalwereld gepeild wat de verwachte effecten zijn van de coronacrisis. In een enquête gaf meer dan 70 procent van de ondervraagden aan een daling in de marktwaarden te verwachten. Bijna de helft van de deelnemers schatte die op 20 tot 30 procent.

‘Veel clubs kunnen met moeite het hoofd boven water houden en zitten in grote onzekerheid’, legt Transfermarktoprichter Matthias Seidel uit in een persbericht. ‘Dat heeft zijn effect op het transferbeleid van veel clubs. Het is op dit moment lastig voor te stellen dat de stijgende lijn met steeds hogere transferprijzen ook na de crisis doorzet. Hoewel er nog steeds uitschieters zullen zijn, verwachten we dat er over het algemeen minder geld betaald gaat worden voor spelers.’

Het is de eerste keer dat Transfermarkt.com een algehele afwaardering doorvoert. Normaal gesproken wordt de waarde bepaald per individuele speler. Daarbij wordt rekening gehouden met transfers van vergelijkbare spelers, transfersommen uit het verleden, leeftijd, gespeelde duels en prestaties op het hoogste niveau plus de mening van media, kenners en bezoekers van het discussieplatform.

Clubdirecteuren, makelaars en media beschouwen de in 2000 opgerichte site als belangrijke informatiebron. Profclubs spelen de sitebeheerders informatie toe. Begin dit jaar had Transfermarkt.com wereldwijd een miljard pageviews.

De waarde van de eredivisie was het voorbije jaar tot boven de miljard euro gestegen, maar duikt daar nu weer onder naar 937 miljoen. De eredivisie stijgt wel een plekje op de ranglijst van waardevolste competities naar plaats 9, omdat de Russische Premier Liga veel oudere spelers telt en dus meer in waarde slonk. Ajax behoort nog steeds tot de 25 clubs met de hoogste transferwaarde.