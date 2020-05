Het profvoetbal zal ook de coronacrisis overleven, om de simpele reden dat het verankerd zit in de volksziel. Mooi hoor, hoe de culturele sector de politiek weet te bespelen voor overlevingssteun. Terecht ook. Maar laten we het hier hebben over de grootste theaters van volkscultuur, de voetbalstadions.

Het voetbal maakte zich door alle discussies en onenigheid van de laatste weken impopulair in politiek Den Haag, waar ze als koningen bepalen wie geld krijgt en wie niet. Maar wacht eens: ruim achtduizend verlengde seizoenkaarten bij FC Twente. Zaterdag. Op één dag.

Al die supporters betalen alvast, terwijl ze helemaal niet weten wanneer ze weer naar hun theater mogen. Terwijl ze ook niet weten naar welke acteurs ze zullen kijken. Het is geen kaartje voor Youp in december, zo’n garantie voor een avondje lachen.

Voetbal is gevoel. Alles of niets. Daarom houden velen van voetbal. Omdat het op een gegeven moment weer over is met gezeik over poen. De nederigheid keert terug. Op zulke momenten valt iedereen elkaar in de armen, want Ajax heeft RKC net zo nodig als FC Utrecht FC Twente. Dan komen de mooiste initiatieven uit de harten van supporters zelf, uit de niet door geld verziekte ziel van eenlingen, die zich voelen aangetrokken tot elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen ontlenen een deel van hun identiteit aan een club, een shirt, een vlag, een zondagmiddag, een praatje op het werk over de uitslag.

Dat is belangwekkender dan een bijeenkomst van alle partijen in het voetbal om tot een nationaal reddingsplan te komen. Met dat plan moeten ze vooral doorgaan bij de KNVB, maar het draait om de worteling van de sport.

Supporters zitten zeker zo in de verdrukking als clubs. Misschien nog meer. Profvoetbal zonder publiek is surrogaat, zagen we in Duitsland, maar zelfs zonder supporters op de tribunes kan de machine een tijdje draaien. Tot die tijd is het behelpen voor stadionbezoekers. Geduld betrachten. Vooruitbetaalde liefde tonen.

FC Twente geeft traditiegetrouw een broodje beenham cadeau aan degenen die hun seizoenkaart op de eerste verkoopdag verlengen. Vorig seizoen stokte de teller na de promotie op 1300, nu staat die al op ruim achtduizend in een dag. Hallo. Normaliter krijgen aanhangers hun broodje thuisbezorgd door bekende Twentenaren. De vraag overtrof het aanbod met duizenden. Nog een dag is geprikt voor het uitserveren, de rest krijgt een coupon voor als het stadion weer open is.

Bij FC Groningen, dat elf personeelsleden moest ontslaan, is de actie #laatonsweereensjuichen gelanceerd. Ook beroemde oud-spelers doen op hun manier mee. Virgil van Dijk kocht vier seizoenkaarten, Hans Hateboer drie. Het initiatief was van voormalig spits Erik Nevland. Ook Luis Suarez meldde zich. De jaarkaarten worden verloot onder supporters die ze straks niet kunnen betalen.

Overal zijn initiatieven, op elk niveau. De overlevingsstrijd is een zaak van het hart. Ook daarom verdienen de volksclubs Cambuur Leeuwarden en De Graafschap een royale financiële compensatie, nu ze het kort geding tegen de KNVB verloren om als koplopers van de afgebroken competitie te mogen promoveren naar de eredivisie. Wetende dat geld de zielenpijn alleen zal verlichten.