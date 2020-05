Profvoetbal en de last van het poenerige imago

FC Eindhoven, een kleine club uit de kleine Keuken Kampioen Divisie, had woensdag groot nieuws. Onder de kop ‘Hoog bezoek aan de Aalsterweg’ werd gemeld dat koning Willem-Alexander onverwacht een kijkje had genomen in het Jan Louwers Stadion.

De koning bezocht in de Genneper Parken in Eindhoven ook een hockeyclub en een tennisclub. Hij wilde weten hoe het met de clubs gaat nu er weer mag worden getraind. Giechelende hockeymeisjes kregen hem zover dat hij, de afstandsregels netjes in acht nemend, poseerde voor een groepsfoto. Nog even en ook de laatste republikein geeft zich gewonnen.

Bij FC Eindhoven voerde hij een kort gesprek met het hoofd van de jeugdopleiding, Pascal Maas. Het Eindhovens Dagblad maakte een kort filmpje.

De koning: ‘Leuk dat hier weer gespeeld mag worden.’

Maas: ‘We hebben in elk geval goed weer.’

De koning: ‘Zeker.’

Maar een mooi gebaar was het zeker, een aanmoediging voor een sport in nood, in een tijd dat het belang van het voetbal op steeds meer plekken in de media in twijfel wordt getrokken en benepen types hun kans schoon zien. Het was ook goed dat hij niet bij PSV aanwipte, maar bij FC Eindhoven. Vooral de kleinere clubs beleven zware tijden.

Talloze voetbalhaters stapten de afgelopen weken naar voren. Ze vinden het lekker rustig, zo’n periode zonder wedstrijden. In één moeite door gaat het dan vaak over de salarissen voor voetballers, laatst nog toen PSV-talent Mohamed Ihattaren (18) een auto had gekocht, een Audi RS6 Performance.

Nieuwprijs: 198 duizend euro. Trots zette hij een foto van zichzelf en zijn blinkende karretje op Instagram, met de tekst ‘Elhamdulilah’, God zij geprezen. Er kraaide geen haan naar totdat trainer Gertjan Verbeek het drie weken later in een interview met de Volkskrant als voorbeeld aanhaalde voor de verrotte voetbalwereld.

Over de aanschaf van de Audi en de post op Instagram zei Verbeek: ‘Dan heb je toch geen enkel idee van deze wereld.’ Zijn laatste klap: ‘En dan vragen clubs aan supporters of ze willen meedenken over bezuinigingen. Dat is de wereld op zijn kop.’

Dat het om een tweedehands Audi ging, uit 2018, en dat Ihattaren als talentvolle voetballer van PSV bij dealer Stern Exclusief (‘Waar dromen werkelijkheid worden’) zonder twijfel een leuke korting had gekregen, merkte niemand op. Het was koren op de molen van de mensen die één zo’n geval aangrijpen om het voetbal te veroordelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@iamihattaren) op 10 Apr 2020 om 9:49 PDT

Behalve een sportieve heeft het voetbal ook een kolossale economische en sociale waarde. Het maatschappelijke belang is enorm, maar waar de cultuursector, óók zwaar getroffen, de nood goed en voortdurend onder de aandacht weet te brengen, wordt het voetbal weggehoond.

Als directeur Gudde van de KNVB mistroostig vaststelt dat het verlies van de profclubs kan oplopen tot zo’n 400 miljoen euro, is ‘nou en?’ de meest voorkomende reactie. De anti’s staren zich blind op de rijke bovenlaag, op de salarissen en een Audi RS6. Over de regionale betekenis van FC Eindhoven gaat het nooit.

Wat de KNVB vooral te verwijten valt, is dat de bond het grote maatschappelijke belang van voetbal niet voortdurend onder de aandacht brengt. Zelfs de koning slaagt daar beter in. Als de grootste sportorganisatie van het land al een visie heeft, blijft die geheel verborgen.

Het woord deltaplan viel deze week, twee maanden na het uitbreken van de crisis. Donderdag werd in Zeist door alle partijen over een overlevingsstrategie gesproken. Het initiatief voor de bijeenkomst was godbetert van een spelersmakelaar, Rob Jansen, de handige Haagse jongen die met zijn activiteiten miljoenen heeft verdiend.

Vooraf liet Jansen weten dat het voetbal af moet van het ‘poenerige imago’. Zo was er gelukkig ook nog wat te lachen.