Producent dopingflesjes stopt vanwege verhoogde eisen: 'Er is op dit moment geen alternatief'

Een andere producent is niet snel voorhanden. Naast Berlinger is er slechts één fabrikant van dopingflesjes, maar dat blijkt geen optie. 'Die voldoet niet aan de eisen die wij stellen. Er is op dit moment geen alternatief. Dat is ook precies waarom het probleem zo groot is.'



Atleten hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van de dopingtesten, stelt Ram. 'Met de oude flesjes die we nu gebruiken, hebben we nooit problemen gehad. We kunnen de identiteit en integriteit van de urinemonsters dan ook garanderen.'