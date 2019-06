Pro League hockey moet zich nu bewijzen: ‘Het is een kwestie van gewenning’

Billy Bakker (in oranje) stuit op Arthur van Doren (België) tijdens het Pro League hockeyduel tussen Nederland en België. Beeld ANP

In het Wagener Stadion begint donderdag de Grand Final van de Pro League voor de hockeyers. Een nieuwe toernooi dat zichzelf nog moet bewijzen. De vrouwen spelen donderdagavond in de halve finales tegen Duitsland, vrijdag staat bij de mannen met Nederland-België de herhaling van de WK-finale in 2018 en de EK-finale in 2017 op het programma. ‘Voor ons was het soms ook moeilijk te begrijpen wat nu de waarde van de Pro League is’, zegt bondscoach Max Caldas.

Het concept

Met 32 internationals voor 14 groepsduels in de Pro League met acht landenteams heeft Caldas zijn selectie drastisch uitgebreid. Niemand heeft meer een abonnement op het Nederlandse team. ‘De interne concurrentie is moordend, die is sinds de Spelen van Rio in 2016 flink toegenomen.

‘Het nadeel van de Pro League was dat we de spelers minder vaak tot onze beschikking hadden. We hanteerden noodgedwongen het voetbalsysteem. Verzamelen, oranje shirt aantrekken en spelen. Maar jonge talenten kregen een kans. We zijn nu de dupe van ons eigen beleid, want wie nemen we in augustus mee naar het EK?’

Vedetten als Robbert Kemperman en Valentin Verga verkozen dit jaar de lucratieve competitie in Maleisië boven deelname aan de Pro League. De kans dat ze deze zomer terugkeren in de EK-selectie lijkt klein, al ontkent Caldas dat de keuze al is bepaald. ‘Na de Grand Final maak ik de selectie bekend.’

Het Nederlandse team werd in de Pro League tegen wil en dank een duiventil en eindigde als derde. ‘Het is anders om een jaar lang goed te zijn in de Pro League dan in twee weken te moeten presteren op een WK’, zegt aanvoerder Billy Bakker. ‘We speelden telkens in een andere samenstelling. Dan is het moeilijk om te pieken. Sommige jongens maakten hun debuut in de Pro League, wilden zich graag presenteren en waren dus vooral met zichzelf bezig.

‘Ik hoefde me nog net niet voor te stellen aan die gasten. Logisch dat het niveau wisselend was. In december verloren we de WK-finale van België pas na shoot-outs, we kwamen net te kort voor goud. Het liefste wil je dan met de groep het gaatje dichten, maar mede door blessures speelden we in de Pro League soms met slechts zes spelers uit de WK-ploeg. Zo kun je die achterstand niet inlopen.’

De belasting

Voor profvoetballer Daley Blind eindigde een overladen seizoen pas na 66 wedstrijden met Ajax en Oranje. Bakker berekent dat hij tussen augustus 2018 en ’19 ongeveer op hetzelfde aantal duels uitkomt voor het Nederlandse team en Amsterdam. Met daarbij de kanttekening dat een hockeyinternational tevens moet investeren in een studie of een baan. ‘De carrières van spelers worden bekort als we niet de juiste balans vinden’, zegt Bakker.

Zijn waarschuwing is geen klaagzang, zegt Bakker. ‘We krijgen nu eenmaal andere bedragen dan voetballers. Wie langer blijft hockeyen dreigt buiten de realiteit van de samenleving te vallen, dan wordt het gat te groot. Tegelijkertijd kunnen studenten hun punten niet halen als ze voor hockey 180 dagen per jaar van huis zijn. Daar moet een financiële vergoeding tegenover staan. Nu zitten de hockeyers voor een dubbeltje op de achterste rij.’

Steeds nadrukkelijker komt de hoofdklasse door de internationale kalender in de knel, terwijl de clubs hun internationals betalen. Bakker: ‘Het is niet fair als wij vaker bij het Nederlands team zijn dan bij de club. Voor Amsterdam waren Mirco Pruyser en ik belangrijk om na een moeizaam seizoen alsnog de play-offs te bereiken, er spelen meerdere belangen.’

Caldas: ‘Clubs en bond hebben last van elkaar gehad. Zeker de maanden maart en april waren killing, omdat de internationals ook bij hun clubs moesten spelen. De afspraken waren helder, helaas is soms onnodige commotie ontstaan.’

Status

De internationale hockeyfederatie (FIH) schafte zowel de Champions Trophy als de World League af om een nieuw elitetoernooi te introduceren. Het totale prijzengeld in de Pro League is met een half miljoen dollar (ruim 440 duizend euro) bescheiden. En het kostte de KNHB tonnen om de reizen van de nationale teams te financieren. Welke status heeft de Pro League? En wie begrijpt het nog? Bakker: ‘Hockey is innovatief, uiteindelijk is de Pro League een simpel concept. Het is een kwestie van gewenning.’

Caldas: ‘Alles wat nieuw is, roept weerstand op. De romantici verlangen naar de Champions Trophy, bij de World League was de halve finale als kwalificatiemoment veelal belangrijker dan de finale. En dat was moeilijk uit te leggen.

‘In de Pro League hebben we bijna overal in volle stadions gespeeld, de pluspunten overheersen. Ik hoop wel dat de FIH ook denkt aan de landen achter de Pro League om de kloof niet nog groter te laten worden. De hockeysport moet meer teams faciliteren. Anders wordt het veranderen om te veranderen.’

Het EK in augustus in Antwerpen is voor de hockeyers belangrijker dan een medaille bij de Grand Final. De Europees kampioen kwalificeert zich immers voor de Spelen van Tokio in 2020. ‘Het EK is de kortste route naar de Spelen’, aldus Caldas.

En Bakker: ‘We kunnen historie schrijven door voor de derde keer op rij de Europese titel te behalen. In vijf duels kun je bovendien een olympisch ticket verdienen, die dynamiek ontbreekt in de Pro League.’