Primoz Roglic: van schansspringer naar etappewinnaar

Beproeving

Roglic en Contador. © ANP Het is duidelijk dat de derde week van de Tour altijd een beproeving voor iedereen is Chris Froome

Tot dusver boekte hij als wielrenner vooral successen als tijdrijder. Memorabel was zijn tweede plek vorig jaar in Apeldoorn, in de proloog van de Giro d'Italia. Hij registreerde dezelfde tijd als winnaar Tom Dumoulin. Toen de tijd tot ver achter de komma werd gepreciseerd, stond de Sloveen opeens tweede, op 22 duizendste van een seconde.



Volgens Roglic is hij met zijn zege in de Alpen niet ineens een nieuwe weg ingeslagen. Zijn training en voorbereidingen zijn nauwelijks veranderd. 'Toen ik pas begon, hield ik er ook al van om in de bergen te rijden. Pas later bleek dat ik ook kan tijdrijden. Ik wil gewoon goed zijn in alles wat ik doe.'



Minuten achter hem, liep in het gevecht om de eindoverwinning in de Tour de Italiaan Fabio Aru, tot gisteren tweede in de algemene rangschikking, de meeste schade op. Hij moest telkens lossen toen Romain Bardet op de Galibier aanviel. Hij staat nu vierde, op 53 seconden van leider Chris Froome. De Brit was verbaasd. 'Ik had verwacht dat hij zou aanvallen. Het is duidelijk dat de derde week van de Tour altijd een beproeving voor iedereen is.'



Bij Lotto-Jumbo zullen ze daar anders over denken. Er zijn nog twee sprintetappes waarin Dylan Groenwegen kansen heeft, zeker nu Marcel Kittel gisteren na een val heeft opgegeven. Ploegleider Nico Verhoeven kon zijn geluk alvast niet op. 'Primoz is een topper. Dat laat hij hier weer zien. Wij weten het allang.'