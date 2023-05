Primoz Roglic rijdt in zenuwslopende klimtijdrit naar Girowinst

Primoz Roglic viert zijn overwinning. Beeld AP/Fabio Ferrari

Om de beurt sluit Primoz Roglic om zes uur zaterdagmiddag zijn ploeggenoten en zijn begeleiders van Jumbo-Visma in de armen. Dan neemt hij plaats op een stoeltje en slaat zowel geëmotioneerd als vol ongeloof de handen voor de ogen, ook de anderen kunnen nauwelijks hun tranen bedwingen.

De Sloveen is na een zenuwslopende klimtijdrit op de Monte Lussari, een bedevaartsoord in de Julische Alpen, de winnaar van de Giro d’Italia 2023. Na 3.489 kilometer in drie weken eindigt hij met een voorsprong van 14 seconden op de Welshman Geraint Thomas, de rozetruidrager op wie hij deze dag 26 seconden moest goedmaken. Alleen in 1948 was het verschil in de Ronde van Italië kleiner: Fiorenzo Magni liet Ezio Cecchi 11 seconden achter zich.

De tijd van 44.23 betekent ook ritwinst voor Roglic. Achter Thomas wordt de Portugees João Almeida derde, op 42 seconden, in het klassement is zijn achterstand 1.15. Het drietal domineerde de afgelopen week de Giro, nadat mede-favoriet Remco Evenepoel met covid de ronde had moeten verlaten. Zondag is er nog een afsluitende etappe in Rome, maar de verwachting is dat die een prooi voor de sprinters wordt. Verschuivingen in het algemeen klassement zijn onwaarschijnlijk. Na drie eindzeges in de Vuelta, is dit de vierde grote ronde die Roglic op zijn naam schrijft. Het is zijn derde Giro.

Haarspeldbochten

Hij begint sterk aan de tijdrit van ruim 18 kilometer. Na een vlakke aanloop van 11 kilometer volgt na een wissel van een tijdritfiets naar een klimfiets een moordende klim over een geplaveid geitenpaadje, met een gemiddelde stijging van 12,1 procent. Zowel aan het begin als aan het eind moeten de renners 22 procent trotseren, op snel op elkaar volgende haarspeldbochten. De eerste kilometers staan vol met Slovenen, de grens is niet ver weg. Ze juichen hem hartstochtelijk toe. De winnaar zou later verklaren dat zijn landgenoten hem ‘extra watts’ hadden verstrekt. ‘Het was geweldig. Dit zijn de momenten die je je zal blijven herinneren.’

De tussentijden geven aan dat hij snel een straatlengte voorsprong heeft opgebouwd op Almeida. Het winnen van tijd op zijn belangrijkste concurrent die achter hem is gestart, is dan al begonnen. Maar als hij al een tijdje alleen tussen de bomen rijdt, waar het publiek geen toegang heeft, lijkt het noodlot toe te slaan.

Bij het kruisen van een gootje overdwars, waar de organisatie nog wel een matje heeft neergelegd, schiet zijn ketting van het tandwiel en moet hij van de fiets. Achter hem springt een mecanicien van zijn ploeg van de motor – auto’s zijn op het smalle weggetje niet toegestaan – en biedt hem de fiets aan die hij op zijn schouder droeg. Maar Roglic legt zelf de ketting erop en met behulp van een passant wordt hij op gang geduwd.

Hij verliest kostbare tijd. Boven slaan zijn ploeggenoten ontzet de handen voor de ogen. Koen Bouwman: ‘Ik dacht, het is voorbij.’ Sam Oomen: ‘Het zal toch niet! De wereld staat even stil.’

‘Ik had pech’

Het trauma op La Planche des Belles Filles in de Tour de France van 2020 dringt zich weer op. Toen reed de Sloveen op de voorlaatste dag nog in het geel, maar zijn landgenoot Tadej Pogacar wist in de klimtijdrit volkomen onverwachts een achterstand van 57 seconden om te buigen in een voordelige marge van 59 seconden. Ploeterend, met een wanhopige blik in de ogen, de helm ver naar achter geschoven op het hoofd, hees Roglic zich op de zware bult in de Vogezen omhoog, wetend dat alles verloren was.

Maar hij blijft in de Alpen kalm. Na afloop: ‘Ik had pech, ja. Dit soort dingen gebeuren. Ik heb de ketting erop gelegd en ben opnieuw begonnen. Ik had de benen.’ Even lijkt het erop dat Thomas alsnog kan profiteren, maar dan geven de tijdmetingen aan dat de nummer twee in het klassement weer snel tijd aan het winnen is. Juist op dat moment, met voor hem nog 1,5 kilometer te gaan, voelt de Brit de benen vollopen. ‘Ik ben kapot, maar Primoz verdient de overwinning, hij had ook nog pech. Ik heb geen excuses.’ Hij baart nog wel opzien door bij het begin van de klim niet alleen van fiets, maar ook nog van helm te wisselen. Hij neemt op zijn gemak de tijd om het wat comfortabelere hoofddeksel vast te gespen – het zou hem zeven seconden hebben gekost. Maar op de eerstvolgende tijdmeting geeft hij slechts twee tellen toe op Roglic.

De Sloveen toont zich zaterdag weer de modelprof. Hij blikt vooruit naar de slotrit in Rome. ‘Ik moet focus houden, het is nog niet voorbij.’ Overeind blijven zal afdoende zijn.