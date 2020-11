Primoz Roglic pakt martelende klauterpartij het slimst aan en herovert rode trui

Primoz Roglic klimt naar de winnende tijd. Beeld EPA

Het is een wat beladen terugkeer in de discipline waarop Primoz Roglic geregeld zo wist uit te blinken, de rit tegen de klok. Diep voorover gebogen, de onderarmen bijna tegen elkaar geplaatst op het opzetstuurtje, raast hij dinsdagmiddag langs de grillige kust van Galicië, op zijn aerodynamische fiets, met taps toelopende bovenbuis.

Voor het eerst sinds zijn rampzalig uitgepakte tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France, toen hij zijn gele trui op de Planche des Belles Filles verspeelde aan Tadej Pogacar, moet hij het deze dag in de Vuelta weer helemaal in zijn eentje zien te rooien. Het profiel van beide etappes vertoont veel gelijkenis: een lange, licht glooiende aanloop van zo’n dertig kilometer, gevolgd door een moordende klim; zij het in Galicië in lengte nog niets eens de helft van de bult in de Vogezen, maar met zowaar nog giftigere steilten. Net als in Frankrijk, zal ook in Spanje van fiets worden gewisseld. Zal die donkere 19 september nog bij hem in het hoofd zitten?

Verschillen zijn er ook. Daar was hij de prooi, rijdend in het geel, hier is hij de jager, in het groen als leider in het puntenklassement. Hij moet tien seconden zien goed te maken, maar het liefst aanzienlijk meer, op de Ecuadoraan Richard Carapaz om de rode trui te heroveren die hij afgelopen zondag moest afstaan na de beklimming van de Alto d’Angrilu. De andere belagers in de rangschikking, de Brit Hugh Carthy en de Ier Daniël Martin, zijn niet zulke specialisten als hij, en zeker niet van het kaliber Pogacar.

Heftig bergop

Even lijkt het erop dat Roglic wederom niet al te lekker draait. Op de eerste meting, op 12 kilometer, heeft Carthy zelfs twee seconden voorsprong en geeft Carapaz maar vier seconden toe. Dat is niet voorzien. Had de Sloveen niet al veel meer terrein moeten winnen, in de wetenschap dat hij zondag toch de mindere was geweest toen het heftig bergop ging?

Op 24,5 kilometer kruipen de tussentijden van de nummers twee en drie in het klassement dichter naar elkaar toe. Roglic is één tel sneller dan Carthy. Carapaz verliest 19 seconden en is de leiding in het klassement virtueel kwijt. Hij zal niet meer kunnen doen dan louter de schade te beperken. Martin is al verder weggezakt.

Aan het begin van de miserabele Mirador de Ézaro wisselen ze allemaal van fiets en rest niets anders dan een martelende klauterpartij van 1,8 kilometer. Er is een gedeelte waar het asfalt is vervangen door beton met ribbels om voertuigen die omhoog gaan nog wat houvast geven: de stijging is even 28 procent. Carthy rijdt een mini-verzetje. Roglic moet lang op de trappers staan om de horde te nemen. Carapaz grist het vizier van de helm; alle kleine beetjes helpen.

Boven volgt het bewijs dat Roglic de rit het slimst heeft ingedeeld. Zijn beste krachten heeft hij bewaard voor de Galicische muur. Met een verschil van één seconde ontfutselt hij zelfs de Amerikaan Will Barta, tot dan verrassend de snelste, de etappezege. Het is zijn vierde ritwinst deze Vuelta.

Kunstje niet verleerd

Carapaz ziet de marge verder oplopen en moet de komende week 39 seconden zien goed te maken. Carthy staat op 47 seconden. Met een brede glimlach meldt Roglic zich bij de volgauto met ploegleider Grischa Niermann. Kijk, ik ben het kunstje nog niet verleerd.

‘Het was wel even geleden dat ik een tijdrit heb gewonnen’, zegt hij voor de camera. ‘Ik voelde me verrassend sterk, ik had gedacht dat ik meer had moeten afzien.’ Verwacht hij nu genoeg marge voor de eindzege te hebben? Komende zaterdag is er bijvoorbeeld nog een zware bergetappe, die eindigt in skioord La Covatilla. Droogjes: ‘Je kunt beter 39 seconden voor staan dan 39 achter. We moeten geconcentreerd blijven. We zullen blijven vechten.’