Primoz Roglic kan niet verder in de Vuelta

Roglic kwam dinsdag in de laatste honderd meter van de zestiende etappe op hoge snelheid hard ten val en kan als gevolg van zijn verwondingen niet verder. Daarmee ligt de weg open voor de 22-jarige klassementsleider Remco Evenepoel om zondag in Madrid zijn eerste grote ronde te winnen. Roglic was tweede in het algemeen klassement op 1.26 minuut en had aangegeven elke resterende kans aan te grijpen die achterstand om te zetten naar een voorsprong.

De voor hem fatale rit dinsdag naar Tomares was daar een voorbeeld van. Roglic plaatste een aanval waarmee hij acht seconden van zijn achterstand af snoepte. Vlak voor de finish, tikte hij echter het wiel aan van de renner voor hem, Fred Wright, viel, kroop langzaam op zijn fiets en kwam groggy en bloedend over de streep.

Het was na die val niet meteen duidelijk of Roglic de volgende dag weer kon opstappen. Hij zou niets hebben gebroken, maar veel ernstige schaafwonden hebben. De 32-jarige renner kon al niet topfit aan de Vuelta beginnen, op 19 augustus in Utrecht, doordat hij op 6 juli in de vijfde etappe van de Tour de France zwaar gecrasht was, maar toch nog negen zware dagen door fietste.

Volgens zijn persoonlijke fysiotherapeut Mit Bracic zorgde die val in juli voor twee breuken in zijn wervels. Mede door het doorrijden na de val waren die volgens Bracic ontstoken geraakt. ‘Met die verwondingen zou het halen van het podium in de Vuelta een groot succes zijn’, zei Bracic tegen de Sloveense sportwebsite Sportal.

‘Bedankt voor alle mooie momenten in deze Vuelta’, is de afscheidsgroet van Jumbo-Visma op Twitter. ‘Je had ambitieuze plannen voor de laatste dagen, maar treurig genoeg heeft het niet zo mogen zijn.’

Evenepoel heeft nu alle kans de Vuelta van 2022 te winnen. De rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft een voorsprong van twee minuten op de nieuwe nummer twee, de Spanjaard Enric Mas. Die achterstand en de niet al te hoge moeilijkheidsgraad van de komende etappes, met zaterdag de laatste bergrit, doen vermoeden dat alleen een coronabesmetting of een zware crash het Belgische wonderkind van de winst kan afhouden.

Is Evenepoel door zijn leeftijd al een sensatie, deze Vuelta kent nu een nieuwe nummer drie die nog drie jaar jonger is. Het is de 19-jarige Juan Ayuso. Het Spaanse talent staat een kleine vijf minuten achter Evenepoel.