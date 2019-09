Primoz Roglic is een ‘groot kind’ met een ‘grote motor’ die nu de Vuelta wint

Primoz Roglic (in het rood) viert zijn overwinning in de Vuelta. Beeld EPA

Het was in het najaar van 2015 dat Merijn Zeeman toch maar eens besloot te bellen met Primoz Roglic. Een paar maanden eerder was zijn collega Frans Maassen gewezen op ‘een bijzonder geval’ uit Slovenië: een voormalig jeugdwereldkampioen schansspringen die over ‘een grote motor’ zou beschikken. Dat wilde Zeeman dan eerst met eigen ogen zien.

Roglic wordt weleens betiteld als ‘een gok’, maar wat Zeeman toen zag tijdens de inspanningstesten in Amsterdam liet voor twijfel geen ruimte: het Sloveens talent schaarde zich met zijn uitslagen tussen de allerbesten van de ploeg. Nog dezelfde avond kreeg hij een contract.

Zondag reed Roglic (29) trots in de rode leiderstrui Madrid binnen, hij had de Vuelta op zijn naam geschreven. Dat zoiets binnen zijn mogelijkheden lag, had Zeeman nou ook weer niet verwacht. ‘Ergens stopt talentontwikkeling, maar je weet nooit op welk moment. Primoz heeft ons verrast. Vanaf dat moment dat hij kwam heeft hij er ieder jaar een schepje bovenop gedaan. Dit jaar was hij fenomenaal.’

Primoz Roglic werd geboren op 29 oktober 1989 in Trbovlje, een steenkoolstadje in het midden van Slovenië. Vader was mijnwerker, moeder werkt als tandartsassistente. Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde Lora, die bij bijna elke koers langs de kant staat. Onlangs kregen ze een zoontje, Lev, al kon Roglic daar niet lang van genieten. Vrij snel na de geboorte reisde hij af naar Sierra Nevada voor een hoogtestage in voorbereiding op de Vuelta. ‘Dat zegt iets over de manier waarop hij zijn sport beleeft’, aldus Zeeman, inmiddels directeur sportief bij Jumbo-Visma.

Schoonmaker

In 2011 had Roglic zijn loopbaan als skischansspringer (persoonlijk record: 146,5 meter) opgegeven na een zware val en ging hij werken als schoonmaker. Om toch zijn competitiedrang kwijt te kunnen kocht hij een racefiets. Toen hij naar Jumbo-Visma (toen nog Lotto-Jumbo) kwam, was hij pas twee jaar fietser.

Hij kon – met dank aan zijn verleden als schansspringer – goed dalen, had een goede tijdrit in de benen, maar het belangrijkste dat hij moest leren, zegt Zeeman, was afzien. ‘Wielrennen is continu op en soms over je pijngrens heen gaan. Eén of twee dagen afzien, dat lukte hem nog wel, maar daarna hield het op. Toen hij merkte dat hij daar doorheen kwam, begon Primoz te groeien.’

Met 2019 als voorlopig hoogtepunt voor de man die op het podium, als knipoog naar zijn verleden, nog altijd juicht in de Telemark-houding. Roglic won deze jaargang ook de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. In de Giro d’Italia reed hij vijf dagen in het roze, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Richard Carapaz uit Ecuador.

In de documentaire Rogla, van journalist Job van der Zon, die hem tijdens de Giro op de voet volgde, is te zien hoe Roglic geregeld na een etappe een flesje alcoholvrij bier drinkt. ‘Niet iets wat je vaak renners ziet doen’, zegt Van der Zon, ‘maar het typeert Primoz. Door zijn achtergrond is hij niet belast met de dogma’s uit het wielrennen. Hij doet het op zijn manier. Dat maakt hem soms best moeilijk te coachen voor de ploeg.’

Zorgeloos in het leven

Voor de buitenwacht geldt de Sloveen als een stoïcijnse en gesloten Oost-Europeaan, die in interviews zelden emoties toont. Van der Zon leerde een andere kant van hem kennen. ‘Hij staat bijzonder zorgeloos in het leven. Lacht overal om. Tijdens de Giro zit hij met zijn hoogzwangere vriendin Lora in een hoog flatgebouw en hangt hij over de reling. Hij jaagt haar de stuipen op het lijf. Maar dat vindt hij leuk. Hij is net een groot kind.’

Zeeman herkent dat beeld: ‘Primoz houdt van grappen maken. Afgelopen dagen kwam de kok zijn voedingsplan checken. Dan zegt hij met een stalen gezicht: ‘Hoeft niet hoor, ik ben net bij de McDonald’s langsgeweest.’

In 2016 had Zeeman hem een paar dagen thuis over de vloer in Bussum, toen hij samen met Enrico Battaglin een paar dagen moest overbruggen voor vertrek naar de Tour Down Under in Australië. ‘Op dat soort momenten leer je elkaar beter kennen. Enrico heeft hem nog naar huis moeten duwen, toen hij in de bossen een lekke band kreeg. Ik zag een heel vrolijke, beleefde jongen, ook naar mijn gezin toe.’

En zo werd die ene tip van Frans Maassen met terugwerkende kracht een gouden. De ploeg heeft veel te danken aan Roglic en Roglic veel aan de ploeg. Niet voor niets verlengde hij zijn contract bij Jumbo-Visma tot 2023. ‘Hopelijk gaan we met een nog sterkere ploeg de komende jaren blijven meedoen om de prijzen’, zei Rog­lic na zijn Vuelta-zege.

Hij doelde daarmee op de komst van Dumoulin naar Jumbo-Visma, nog een kopman erbij. Als één ding duidelijk is, is dat Roglic een winnaar is, geen meesterknecht. Maar bang dat dat tot tegengestelde belangen gaat leiden, is Zeeman niet. ‘Je zag het nu ook weer met Steven Kruijswijk hoe kwetsbaar je bent met één kopman. Je heb meerdere mensen nodig. Die gesprekken met Primoz zijn open en eerlijk geweest. Ja, en soms is er iemand beter. Dan zal de ander moeten zeggen: ik cijfer mezelf weg. Dat is inherent aan route die we hebben gekozen.’