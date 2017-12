Primeur voor Kromowidjojo op EK: goud op 50 meter vlinderslag

Pissig

Ze kwamen elkaar dit jaar al veelvuldig tegen, met Sjöström vaak als winnaar. Bijvoorbeeld op de WK langebaan in Boedapest in juli, waar ze de Nederlandse naar het zilver op de 50 vlinder en de 50 vrij verwees. Gisteren stond Sjöström verrassend genoeg niet in de vlinderfinale.



Iets dat Kromowidjojo niet zag aankomen. 'Zij trouwens ook niet. Ze was behoorlijk pissig op zichzelf', aldus Kromowidjojo over de telefoon vanuit Kopenhagen. 'Kromo' was in de finale, waarin de Nederlandse Maaike de Waard (21) goed was voor brons, oppermachtig.



De EK kortebaan is het eerste grote toernooi sinds Kromowidjojo in augustus aankondigde door te gaan tot de Spelen van Tokio. Met dat toernooi pas in 2020 op de kalender deed ze de afgelopen maanden voor het eerst volledig mee aan het lucratieve wereldbekercircuit.