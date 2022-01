Primeur voor De Jong, Snel en Conijn op onthoofde NK’s

Tijmen Snel viert zijn overwinning na afloop van de 1.000 meter voor mannen tijdens de NK Sprint. Beeld ANP

Met Nederlandse kampioenschappen in een olympisch jaar is het meestal behelpen. Ze worden vlak voor de Winterspelen gehouden en dus zeggen veel deelnemers af omdat het niet in hun voorbereiding past. Dit jaar was het aantal afzeggingen nog groter, omdat vanwege corona veel schaatsers geen risico willen nemen. Vrijwel alle favorieten voor de titels ontbraken, waardoor de NK’s meer dan een ooit neerkwamen op een wedstrijd om de titel ‘best of the rest’.

Slechts vier van de achttien Nederlanders die naar Beijing gaan, kozen er wel voor om in Heerenveen te starten. Voor De Jong en Bosker pakte dat goed uit, voor Ireen Wüst en Kjeld Nuis veel minder.

Wüst moest op de laatste 1.000 meter een flinke achterstand goedmaken op Michelle de Jong om de sprinttitel nog te pakken. Maar in rechtstreeks duel met de Friezin ging ze de fout in op de kruising, waarna ze werd gediskwalificeerd. De Jong reed na Jorien ter Mors toch nog de tweede tijd (1.16,01) en dat was voldoende om voor het eerst Nederlands kampioen bij de senioren te worden. Marrit Fledderus pakte het zilver, Helga Drost werd derde.

Michelle de Jong in actie op de 500 meter voor vrouwen. Beeld ANP

Nuis liep zaterdag een lichte dijbeenblessure op tijdens de eerste 500 meter en kwam daarna niet meer in actie. Omdat favoriet Dai Dai N’tab op de 1.000 meter onderuitging, lag het veld daarna open voor Tijmen Snel. Voor Janno Botman en Serge Yoro werd hij kampioen.

Het is een schrale troost voor Snel, die ondanks zijn derde plek op de 1.500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi niet naar Beijing mag. De selectiecommissie gaf de voorkeur aan Marcel Bosker, vanwege zijn rol in de ploegenachtervolging.

Bosker hoefde het bij de mannelijke allrounders niet op te nemen tegen Patrick Roest. Zonder zijn ploeggenoot kon hij vrij probleemloos naar de titel schaatsen. Beau Snellink en Kars Jansman werden tweede en derde.

Bij de vrouwen bleef het wel tot de laatste afstand spannend. Merel Conijn begon met een voorsprong aan de 5.000 meter, maar in een rechtstreeks duel leek Joy Beune de achterstand in te halen. In de slotronden haalde Conijn haar toch weer in: ze won de afstand in 6.58,36 en bleef eerste. Melissa Wijfje pakte het brons.