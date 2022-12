Primeur voor allrounder Marrit Steenbergen met wereldtitel op wisselslag

Marrit Steenbergen na haar gouden race op de 100 meter wisselslag. Beeld AFP

Marrit Steenbergen heeft haar topvorm op de WK kortebaan in Melbourne bekroond met haar eerste wereldtitel. Op de 100 meter wisselslag (combinatie van vlinder-, rug-, schoolslag en borstcrawl) tikte ze na een spannende race als eerste aan. Met haar tijd van 57,53 seconden bleef ze de Française Béryl Gastaldello één tiende voor.

De wisselslag: vele kenners zien deze discipline als het summum van het zwemmen. Wisselslagzwemmers moeten niet alleen alle slagen uitstekend beheersen, maar ook goed kunnen omgaan met ritmewisselingen. Grote namen als Michael Phelps en Katinka Hosszu beheersten dit specialisme in het recente verleden als geen ander.

Zo lang als ze zich kan herinneren combineert Steenbergen haar afstanden op de 100 en 200 meter vrije slag met het wisselslagzwemmen. De liefde voor dit allround-onderdeel zit diep bij de topzwemster. Niet toevallig won ze haar eerste internationale medaille op de 100 meter wisselslag; als 15-jarige tijdens de EK kortebaan in Israël.

De oud-pupil van wisselslagwereldkampioen Marcel Wouda (in 1998) liet afgelopen zomer op de EK in Rome zien dat ze ook op de langebaan uitstekend uit de voeten kan op de wisselslag. Daar won Steenbergen zilver op de 200 meter wisselslag.

Nederlands record

In het Melbourne Sports & Aquatic Centre imponeerde de 22-jarige zwemster in het 25-meterbad op de 100 meter wisselslag. In de finale stelde ze bovendien het Nederlands record nog wat scherper. Donderdag verbrak Steenbergen in de halve finale al het dertien jaar oude record van Hinkelien Schreuder (57,74) met 9 honderdste, in de finale haalde ze daar vrijdag nog een hap vanaf: 57,53.

Steenbergen, dochter van voormalig schoolslagzwemster Cathy Bonnema, lag na drie banen zwemmen op de vierde plaats. Met een verbluffende laatste 25 meter borstcrawl haalde ze haar concurrenten links en rechts in. ‘Ik zag dat ik iets achter lag en dacht: één keer ademen naar rechts en nu eroverheen, beuken maar. Mijn borstcrawl is heel goed en ik heb de inhoud dus ik wist dat er mogelijkheden waren om te winnen. Maar het was wel pittig’, vertelde de dolgelukkige Steenbergen kort na haar race.

Na vier dagen WK staat de teller van Steenbergen op drie medailles. Naast het wisselslaggoud won ze brons op de 100 vrij en estafettebrons (4x50 vrij gemengd). Zondag zwemt Steenbergen haar laatste individuele afstand; de 200 meter vrije slag.