Primeur: fijnmazige zwarte netten om veld bij rentree van Steven Berghuis in de Kuip

De fijnmazige zwarte netten voorafgaand een wedstrijd Feyenoord en Manchester United in de Europa Leauge in 2016. Beeld Getty Images

Het treffen tussen Feyenoord, de huidige koploper, en Ajax, de nummer 2, is op zondag 22 januari bijna letterlijk een kooigevecht. De clubleiding van Feyenoord heeft besloten fijnmazige zwarte netten rondom het hele veld op te hangen, zodat fans niets op het veld kunnen gooien tijdens de wedstrijd tussen de aartsrivalen. Bij Europese wedstrijden is dit al vaker gebruikelijk in De Kuip, maar wat betreft eredivisiewedstrijden is het een primeur.

Het zicht op het veld is niet veel slechter met de netten, de sfeer was er in het verleden ook niet minder om. Toch voelt het wat afstandelijker aan met de hoofdrolspelers in een kooi van netten. De supportersvereniging van Feyenoord liet weten het besluit te betreuren. Het meer inzetten van stewards die de dialoog aangaan heeft volgens voorzitter Kees Lau meer zin.

Fans van Ajax ontbreken al sinds 2009 bij De Klassieker. De maatregel kan niet helemaal los worden gezien van het meespelen van Steven Berghuis bij Ajax. Berghuis maakte ruim anderhalf jaar geleden de gevoelige overstap van Feyenoord, waar hij aanvoerder was, naar Ajax. Het leidde tot ernstige bedreigingen.

Dit wordt de eerste keer sinds zijn vertrek dat Berghuis weer in een met publiek gevulde Kuip speelt. De clubleiding van Feyenoord zegt te hopen dat het gaat om een eenmalige maatregel, maar weerspreekt dat deze enkel is genomen vanwege de rentree van Berghuis in een volle Kuip.

Biergooien

In de vorige eeuw waren eredivisiewedstrijden met fans achter hekken, vaak voorzien van stalen punten, heel normaal. Door de komst van grachten, meer stewards en hoge boetes verdwenen die hekken bij nieuwe of gerenoveerde stadions. Uitvakken zijn vaak wel afgesloten met hekken en plexiglas.

De laatste jaren zijn de ongeregeldheden rond en tijdens voetbalwedstrijden toegenomen. Toen fans niet welkom waren vanwege de coronapandemie drong een aantal toch de eredivisiestadions binnen met vuurwerk, waardoor scheidsrechters de wedstrijden stil moesten leggen. Bier en voorwerpen belanden sinds fans weer zijn toegestaan vaak op het veld.

In Engeland zijn de straffen voor het op het veld gooien van voorwerpen en het betreden van verboden plaatsen veel zwaarder dan in Nederland en is de overlast in stadions minder. Zelfs bij de topwedstrijden zijn er grote stampvolle uitvakken, vaak praktisch aan het veld gelegen en ingeklemd tussen vakken vol thuisfans. Het loopt er zelden uit de hand.

Bij de laatste Europese wedstrijd van Feyenoord tegen het Italiaanse Lazio Roma beklaagde de staf van Lazio zich dat het met van alles werd bekogeld, tot een volle katheter aan toe. Toen waren er geen netten aan de lange zijde vanwege tv-camera’s. De kijker thuis zal tijdens De Klassieker mogelijk wel last hebben van de netten.