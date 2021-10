Prikweigeraar Kyrie Irving houdt weer eens de gemoederen bezig in Amerikaans basketbal

Kyrie Irving. Beeld AP

De Nets besloten hem daarop maar helemaal niet te gebruiken. Als hij van gedachten verandert, mag hij weer trainen en wedstrijden spelen, maar vooralsnog zet Irving de hakken in het zand.

Onnavolgbaar is de 1.86 meter lange basketballer op en naast het veld. Irving (29) geldt als een van de beste dribbelaars en afmakers in de geschiedenis van de NBA. Groot was bij sommigen de verontwaardiging toen hij vorige week ontbrak op een lijst met de 75 beste spelers aller tijden, samengesteld in het kader van het 75-jarig jubileum van de competitie.

Aan de bal is Irving een virtuoos, zo behendig dat de makers van computerspellen moeite kenden om zijn bewegingen naar de virtuele wereld te vertalen. De spelverdeler heeft de bal aan een touwtje dat nimmer knapt.

In 2016 werd hij bij Cleveland Cavaliers kampioen aan de zijde van LeBron James. In de zevende en laatste wedstrijd van de finale tegen Golden State Warriors schoot Irving de beslissende driepunter raak. Een jaar later wenste hij te vertrekken, omdat de schaduw van ‘King James’ hem overal volgde.

Bij Boston Celtics, dat hem overnam van Cleveland, maakte Irving zich onmogelijk in de kleedkamer, bleef sportief succes uit, en kwam zijn excentrieke persoonlijkheid meer aan het oppervlak. Irving staat bekend als een tegendraadse denker. Hij wilde anders zijn dan anderen, vertelde hij eens aan The New York Times, in een interview waarin hij mocht uitleggen waarom hij twijfelde aan de vorm van de aardbol. Irving vermoedde dat die weleens plat kon zijn.

Groot is niettemin zijn populariteit. De shirtjes van Irving zijn gewild bij NBA-fans, hij heeft zijn eigen Nike-schoen en speelde in Pepsi-reclames een bejaarde man, Uncle Drew, die op pleintjes jongere tegenstanders te kijk zet. Het concept werd drie jaar geleden verwerkt tot een speelfilm.

In Brooklyn, waar hij sinds 2019 speelt, zorgde hij al eerder voor commotie. Begin vorig seizoen weigerde hij de ‘poppen’ van de media te woord te staan. In januari wilde hij enkele weken niet spelen. Waarom precies wisten zelfs zijn coaches niet. Irving zou ontdaan zijn door de bestorming van het Capitool door aanhangers van president Trump, klonk het later.

Na de moord op George Floyd opperde Irving om het restant van het seizoen te schrappen. Een ander gezicht van de complexe persoonlijkheid is die van weldoener die jaarlijks miljoenen doneert aan goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid toont.

In Brooklyn vormt hij samen met Kevin Durant en James Harden een supertrio om van te watertanden. In vol ornaat gelden de Nets dit seizoen als torenhoge titelfavoriet, maar zonder Irving krimpen de kansen aanzienlijk. Vorig seizoen was hij goed voor gemiddeld 27 punten per wedstrijd, al miste hij het staartje van de playoffs met een blessure. Brooklyn werd mede daardoor uitgeschakeld door de latere kampioen Milwaukee Bucks.

Bij de Nets wenst men liever niet meer over Irving te spreken. ‘Als een individuele beslissing niet strookt met het collectieve doel, moeten we verder kijken,’ sprak de Chinese clubeigenaar Joe Tsai, die samen met technisch directeur Sean Marks de beslissing nam om Irving aan de kant te houden.

Waarom die zich niet wil laten vaccineren, is overigens nog altijd niet geheel duidelijk. Irving is niet voor of tegen de prik, liet hij weten in een onsamenhangende monoloog op Instagram Live. Hij vertrouwt de wetenschap, maar wil tegelijk baas over eigen lichaam blijven. Ook koos hij zijn standpunt uit solidariteit voor de ongevaccineerden die in New York hun baan verloren.

Irving kreeg bijval van de Republikeinse Texaanse senator Ted Cruz, een fel tegenstander van abortus die de basketballer uitgerekend met de pro-abortusleus ‘jouw lichaam, jouw keuze’ op Twitter een hart onder de riem stak. Ook Donald Trump Jr., zoon van de voormalige president, schaarde zich achter Irving.

De steun uit de uiterste rechterhoek van het politieke spectrum moest Irving toch aan het denken zetten, vonden critici die zijn keuze egoïstisch noemen. ‘Je laat je niet alleen voor jezelf vaccineren,’ sprak oud-basketballer en tv-analist Charles Barkley, die zich stoorde aan het feit dat Irving zonder te spelen nog altijd ongeveer de helft van zijn 34 miljoen dollar aan salaris ontvangt. De Nets houden alleen zijn inkomsten voor thuiswedstrijden in.

Ook NBA-baas Adam Silver richtte zich afgelopen week bij de opening van het nieuwe seizoen indirect tot Irving. Wat hij tegen hem zou willen zeggen, werd hem gevraagd op tv-zender TNT. ‘Dat hij zich moet laten vaccineren,’ sprak Silver, die dit seizoen het liefst een algehele vaccinatieplicht had gezien. ‘Hij moet het bovenal doen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie, zijn teamgenoten en de competitie.’ Of Irving zal luisteren, valt te betwijfelen.