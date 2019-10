Prikkelen, provoceren en uitlokken:Advocaat begint aan project-Feyenoord

Dick Advocaat is donderdag aan de slag gegaan als coach van Feyenoord. Het eerste wat hem opviel was dat de spelers niet veel zeiden. Er mag wel wat meer beleving komen in de selectie.

Stilte is de grootste vijand van dit Feyenoord, meent Dick Advocaat. Gistermiddag gaf hij zijn eerste training en aansluitend zijn eerste persconferentie als interim-coach van Feyenoord tot het eind van dit seizoen. Het is stil als hij het trainingsveld betreedt ondanks de aanwezigheid van zo’n driehonderd fans. Het is stil tijdens de warming-up, de eerste oefeningen, de partijtjes, ja zelfs als hij de spelersgroep ter verantwoording roept voor hun onvermogen om voorganger Jaap Stam in het zadel te houden. ‘Jullie hebben allemaal gezegd dat je achter hem staat, maar als je echt achter hem had gestaan, dan was hij er nu nog geweest.’

Dit is de PPU-fase van Advocaat. Prikkelen, provoceren en uitlokken. Iets losmaken, iets activeren. Een ‘proces’ op gang brengen. Advocaat kijkt een beetje vies als hij ‘dat vervelende moderne woord’ uitspreekt.

Jan Boskamp

Afgelopen zondag tijdens Ajax-Feyenoord (4-0) kreeg hij telefoon van zijn goede vriend Jan Boskamp. De oer-Feyenoorder en generatiegenoot baste dat hij het niet aan kon zien. Advocaat zei dat hij dat ook niet kon, maar dacht tegelijkertijd: dat kan ik wel aan de praat krijgen. ‘Er moet veel meer communicatie, strijd en beleving komen.’

Daarom vond hij het een goed idee van de clubleiding om John de Wolf als zijn assistent te vragen. ‘Geweldige uitstraling als voetballer, een karakterjongen. Dat hebben we nodig.’

Beeld BSR Agency

Zij aan zij met de armen over elkaar observeren ze in de ochtend de spelersgroep, hier en daar knoopt Advocaat gesprekjes aan. Al een keer of drie was hij in het verleden benaderd om trainer van Feyenoord te worden, de laatste keer aan het begin van dit jaar. Toen proefde hij nog negativiteit bij fans en media en presteerde hij net even wat minder met toenmalige tijdelijke werkgever, FC Utrecht. Maar nu, met een bereikte doelstelling (Europees voetbal) bij FC Utrecht op zak is alles anders. Triomfantelijk: ‘Ik lees niets meer, dat scheelt ook.’

Belangrijk is natuurlijk vooral de uitgangspositie, Feyenoord staat twaalfde in de eredivisie en laatste in de Europa League-poule, maar heeft een relatief eenvoudig programma tot aan de winterstop. Tegenstander van zondag VVV-Venlo beleeft een nog veel dramatischer seizoen. Elke doorgewinterde ad interim-coach weet dan dat er wat te halen is. ‘Er is kwaliteit genoeg om bovenin mee te draaien. We gaan voor Europees voetbal. In de Europa League hebben we twee thuiswedstrijden dus daar liggen ook mogelijkheden. Maar het wordt een gevecht.’

Frank Arnesen

Dat wordt gevoerd zonder de assistent-coaches en oud-spelers Denny Landzaat, Roy Makaay en Jean-Paul van Gastel, een beslissing waar Advocaat niets mee van doen had. ‘Het was tijd voor een impuls,’ verklaart interim-technisch directeur Sjaak Troost. Dat het nieuws over die plannen al eerder op straat lag, betreurt Troost ‘enorm’.

Na alle ontslagen van het voorbije jaar is het de hoogste tijd voor permanente benoemingen om aan wederopbouw van de op alle vlakken gevallen topclub te doen. Op organisatorisch vlak snakt Feyenoord juist naar de stilte die Advocaat er bij zijn spelers uit probeert te kloppen.

Als alle organen het accorderen, zal de nieuwe directie met daarin waarschijnlijk onder meer Mark Koevermans (algemene zaken) en Frank Arnesen (technische zaken), snel gepresenteerd worden. Zij moeten de organisatie verder vormgeven. Advocaat verslikt zich bijna als hem gevraagd wordt of hij in zou zijn voor een extra jaar mocht Europees voetbal gehaald worden. ‘Dat denk ik niet,’ zegt hij uiteindelijk niet al te overtuigend.