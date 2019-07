De Zwitserse toptennisser Roger Federer viert zijn Wimbledon-overwinning in de eerste ronde op de Zuid-Afrikaan Lloyd George Harris. Beeld Reuters

Het 20-jarige toptalent Stefanos Tsitsipas deed een dringende oproep aan de spelers van zijn generatie om het mannentennis van zijn verstikkende voorspelbaarheid te verlossen. Altijd maar Djokovic, Nadal of Federer als winnaars van een grandslamtoernooi ging vervelen. Maar juist de nieuwe uitdagers lagen er op Wimbledon al vlot uit, ze hebben geen recht van spreken. Prijs de dominantie van de Grote Drie, want zij geven Wimbledon opnieuw allure.

Het was een heerlijke zaterdag op het centercourt van Wimbledon, waar Nadal in grootse stijl afrekende met Jo-Wilfried Tsonga en Federer het publiek in vervoering bracht met enkele toverballen in zijn partij tegen Lucas Pouille. Wat zou het tennis zijn zonder deze iconen? Hoe mooi is de voorpret van een mogelijke klassieker tussen Federer en Nadal in de halve finales op Wimbledon, de eerste sinds hun historische finale in 2008?

Wellicht wordt het saai dat Djokovic, Nadal en Federer ook als rijpe dertigers traditioneel het veld aanvoeren in de tweede week van een grandslamtoernooi. Maar stel je voor dat dit de partijen waren geweest in de vierde ronde op Wimbledon zonder de nummers 1,2 en 3 van de wereld?

De 4e ronde van Wimbledon zonder de Grote Drie Sousa-Tsonga Berrettini-Pouille Hurkacz-Humbert Nishikori-Koekoesjkin Goffin-Verdasco Pella-Raonic Querrey-Sandgren Bautista Agut-Paire

Wie zou één van die zestien tennissers hebben herkend? Wie had Wimbledon nog gevolgd op televisie? Hoeveel publiek zou zich maandag hebben gemeld op de Church Road in Londen SW19? Lees de namen hardop en huiver. Besef dat Djokovic, Nadal en Federer een krater achterlaten als ze zijn gestopt. De spelersvakbond ATP vreest die leegte al en promoot geforceerd de sterren van de toekomst.

Overdracht

Tsitsipas, Alexander Zverev en Felix Auger-Aliassime zullen op termijn het stokje overnemen van de gouden generatie in de tennissport. Maar ze kunnen nog niet op tegen de topteams bij de elite, want Federer memoreerde fijntjes dat ook zijn gezin tot een omvangrijke entourage behoort. Natuurlijk houden de veteranen het langer vol dan vroeger, omdat ze fysiek beter worden geprepareerd. Maar ze zijn ook hongeriger dan hun jonge concurrenten.

Djokovic, Nadal en Federer jagen elkaar op en met hun epische strijd hebben ze inmiddels twee generaties tot figuranten gedegradeerd. Federer klonk zaterdag bijna vaderlijk, toen hij de overmacht van de Grote Drie relativeerde. ‘Vergeet niet dat we hoog geplaatst zijn, we hebben gunstige lotingen en komen eenvoudiger in de vierde ronde dan de jonge spelers.’

Het is betrekkelijk, want Nadal moest in de tweede ronde het even grillige als onvoorspelbare krachttennis van Nick Kyrgios weerstaan. Zaterdag leek Tsonga evenmin een prettige tegenstander, maar de 33-jarige Spanjaard is op gras al even meedogenloos als op het gravel van zijn geliefde Roland Garros. De Franse atleet Tsonga (34) verloor in 2008 in de finale van de Australian Open van Djokovic, het bleek zijn enige grandslamfinale.

Rafael Nadal tijdens de training op Wimbledon. Beeld BSR Agency

Slippendragers

Ook Tsonga is een prominent slachtoffer in een tijdperk, waarin spelers van zijn kaliber de slippendragers zijn van de supermannen. Hij werd zaterdag in drie sets (6-2, 6-3, 6-2) overklast door Nadal en glimlachte, toen een toeschouwer riep: ‘Jo, je kunt er niks aan doen, hij is te goed.’ Tsonga, hoofdschuddend: ‘Het valt niet mee als je telkens moet opboksen tegen de drie beste tennissers aller tijden. Tegen Nadal viel vandaag niets te beginnen.’

Tennis op gras vergt ervaring, slimheid en volharding. ‘Ik verloor in het begin van mijn carrière ook geregeld in de eerste ronden op Wimbledon’, zei Federer. ‘En het kan snel gaan op gras, je kunt in paniek raken als het even niet loopt.’

Wie niet durft aan te vallen, beklimt op Wimbledon de Mount Everest en de Alpe d’Huez op één dag. Nadal beseft al ruim een decennium dat hij zich niet kan ingraven als op gravel, het leverde hem al twee Wimbledontitels op. Djokovic staat op vier, Federer droomt van een negende triomf in zijn huiskamer. Wie komt er nog tussen hen, deze week in Londen?

Federer kent de psychologische voorsprong van de kampioenen. ‘Onze tegenstanders weten hoe moeilijk wij te verslaan zijn op Wimbledon.’ Bijna geruisloos lijkt de 37-jarige Zwitser zich in vorm te spelen, al oogt hij soms grillig en kwetsbaar. Pouille is geen killer, de 25-jarige Fransman had de eerste set moeten winnen, waarna Federer in set twee gevoelsmatig de champagneflessen ontkurkte.

350ste zege

Geniaal was zijn antwoord na een scherp geplaatste volley van Pouille, de onmogelijk lijkende forehandwinner had een magisch karakter. Met 7-5, 6-2 en 7-6 boekte Federer zijn 350ste zege bij een grandslamtoernooi, op Wimbledon staat hij nu voor de 17de keer in de vierde ronde. Het zijn uiteraard records, al vormen ze geen graadmeter voor een 21ste grandslamtitel.

In de eerste week maakte Nadal verreweg de beste indruk. Djokovic ploeterde en mopperde, Federer deed wat nodig was. Toch zullen zij in principe Wimbledon 2019 domineren, want dit is de ware vierde ronde: Djokovic-Umbert, Sousa-Nadal, Berrettini-Federer. Drie modale tennissers moeten de partij van hun leven spelen om Wimbledon een andere winnaar te bezorgen dan de bekende namen.

Maar de tennisfan zal uitkijken naar een finale Djokovic-Nadal of een herhaling van de finales in 2014 en 2015 tussen Djokovic en Federer. Geniet van hun titanengevechten zolang het nog kan en koester een historisch tijdperk in de tennissport.