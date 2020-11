Prettige hemelpost van Ajax aan Maradona: 3-1 winst tegen Midtjylland

David Neres haalt uit voor de 3-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax won door treffers in de tweede helft simpel van de Deense kampioen Midtjylland (3-1) en deed goede zaken in de Champions League, al was het ongunstig dat Atalanta Bergamo verrassend won in Liverpool (0-2). Ajax moet op de slotdag waarschijnlijk thuis winnen van de Italianen om de achtste finales te bereiken, waarbij het gunstig is dat bij eventuele winst het onderling resultaat in het voordeel is van Ajax, na de 2-2 in Italië.

Met een vleugje meer Maradona in de genen was Midtjylland al voor rust een eenvoudig klusje geweest. Maar Ajax miste op de sterfdag van de grootste Argentijn aanvankelijk de kansen die Maradona vroeger op een slof en een oude voetbalschoen had gemaakt.

Toch was het spel van Ajax een ode aan de schoonheid en opwinding die de harten van liefhebbers kan treffen en tot ontroering kan leiden. Want gelukkig voor Ajax waren er niet alleen makkelijke kansen. Kort na rust schoot Ryan Gravenberch schitterend raak van achttien meter, toen hij met dat lange, schier uitschuifbare rechterbeen de bal even goed legde, het lichaam precies genoeg achterover boog en de bal als uit een zwiepende katapult via de onderkant van de lat in het doel joeg. En nog voordat vijftig minuten waren verstreken was de zaak beslist, na zo’n typische, razendsnelle aanval, met het sublieme passje van Dusan Tadic en de resolute afronding van rechtsachter Noussair Mazraoui.

Overwintering

Zo ontstond prettige hemelpost aan Maradona, de man toch van het onvergetelijke voetbal, het spel met eeuwigheidswaarde. De zege helpt Ajax bovendien een eind op weg naar overwintering in de Champions League. De derde plek is al zeker, en daarmee de doorstart in de Europa League, maar Ajax wil meer. Het elftal van trainer Erik van Hag heeft zeven punten uit vier, net als Atalanta Bergamo, dat volgende week Midtjylland ontvangt en over twee weken naar Amsterdam komt. Ajax speelt komende week in Liverpool.

Ajax, in de competitie zo makkelijk scorend en op weg naar records, was met name voor rust slordig, onnauwkeurig of onkundig in het aspect van het spel dat Maradona geweldig beheerste, zoals de Argentijn aangever en afmaker kon zijn. Wat was het mooi geweest, als Zakaria Labyad na een prachtige dribbel van David Neres, een solo van een linkspoot zoals Maradona een linksbenige dribbelaar was, gewoon hoog in de touwen had gejaagd, in plaats van doelman Hansen nog een kans te geven met een fijne duik.

Hoe kon het dat Lassina Traoré de bal, na weer een kunststukje van Neres, met zijn harde voeten over het doel joeg. Traoré raakte ook nog de bovenkant van de lat. De wedstrijd viel niet los te zien van de dood van Maradona, die in 2005 nog bezoeker was in de Arena, toen hij kortstondig in het bestuur zat van Boca Juniors, dat aan het Amsterdam Tournament meedeed. En in 2017 was hij als trainer van een Arabisch clubje voor het laatst in Nederland, als bezoeker onder meer van de Hema in Mierlo, waar hij rookworst at en een pyjama kocht.

Maradona’s foto sierde het videoscherm in het lege stadion. Op verzoek van de Argentijnse linksachter Nicolas Tagliafico was tijdens de warming-up het lied Live is life van Opus te horen, de Oostenrijkse band die in een pas de deux met de warming-up van Maradona geschiedenis schreef tijdens de halve finale van de UEFA Cup in 1989. De tranen stonden in de ogen van Tagliafico, tijdens de minuut stilte. Maradona is ongekend groot in Argentinië en een voorbeeld voor iedere Argentijnse prof. De tweede Argentijn van Ajax, Lisandro Martinez, viel tijdens de tweede helft in voor Davy Klaassen. Daley Blind viel uit met een hamstringblessure.

Ajax voetbalde bij vlagen uitstekend, met Ryan Gravenberch en de steeds betere David Neres behorend tot de uitblinkers. Wat een genot is het om Gravenberch te aanschouwen, zo jong als hij is, achttien jaar, met zijn grote passen, in zijn controlerende rol op het middenveld. Maar Gravenberch wil zo graag meer. Hij wil creëren, schieten en scoren. Het doelpunt was hem van harte gegund, als trofee voor zijn snelle opkomst.

Neres kreeg ook zijn terechte doelpunt, de 3-0, toen hij de bal van even buiten het strafschopgebied heerlijk in de touwen joeg. Zo was het toch een fijne avond voor Ajax, ondanks het tegendoelpunt van Mabil uit een strafschop.