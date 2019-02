President van wereldschaakbond Dvorkovitsj geeft de Olympische droom niet snel op

President van de wereldschaakbond Arkadi Dvorkovitsj doet zijn uiterste best om van schaken een Olympische sport te maken. Beeld afp

Iljoemzjinovs opvolger, de Rus ­Arkadi Dvorkovitsj, gaat een nieuwe poging wagen. Afgelopen dinsdag lanceerde hij een voorstel om in 2024 rapid- en blitzschaak aan het programma van de Spelen in Parijs toe te voegen. Hoe klein de kans ook is, de bij de Fide aangesloten nationale bonden hopen dat de lobby slaagt. Ze zouden toegang krijgen tot fondsen die in de meeste landen alleen beschikbaar zijn voor de olympische sporten.

Dvorkovitsj zal bij het IOC betogen dat de Fide in 1924 werd opgericht ­nadat een bondgenootschap tussen het schaken en de olympische beweging was gesloten. Tijdens de Spelen in Parijs werd een alleen voor amateurs toegankelijk toernooi gehouden. De deelnemers konden geen officiële medailles winnen, maar legden wel de olympische eed af. Ook in 1928 en 1936 vonden tijdens de Spelen ‘olympische’ schaaktoernooien plaats.

De première in Parijs was geen succes. Van de geplande landenwedstrijd kwam weinig terecht, toen bleek dat sommige landen slechts één speler hadden afgevaardigd. Om er toch iets van te maken werd het programma aangepast. Na voorronden streden de sterkste deelnemers in de finale om de individuele wereldtitel voor amateurs. De Let Matisons won het toernooi voor onder anderen de 23-jarige Max Euwe, die op de gedeelde vierde plaats eindigde.