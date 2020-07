Premier League zonder publiek: minder gelijke spelen, knappe vrije trappen en meer VAR-drama’s

Doelman Tim Krul van Norwich heeft zaterdag geen kans bij een schot van West Hams Michail Antonio. Norwich verloor met 4-0 en degradeerde uit de Premier League. Beeld AP

Nog meer thuisvoordeel

Na enkele speelronden bleek het thuisvoordeel te zijn verdwenen in de Duitse Bundesliga. De verwachting dat dit ook zou gelden voor de Engelse competitie is niet uitgekomen. Sterker, cijfers tonen aan dat het de thuisspelende teams het nog beter doen. Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea, Manchester United, Arsenal en Tottenham hebben sinds de hervatting geen thuiswedstrijd verloren. Het thuiswinstpercentage van deze clubs is gestegen van 62 naar bijna 90 procent. Een verschil met Duitsland is dat de de spelers in de Premier League de gelegenheid hadden in het eigen stadion te trainen zodat ze aan de vreemde situatie konden wennen. Bezoekende teams hebben een extra nadeel: vanwege het advies om afstand te houden, reizen ze in twee tot drie bussen naar uitwedstrijden. Dat doet de teamgeest geen goed.

Toepassing VAR blijft een klucht

Wat de videoscheidsrechter betreft is de Premier League doorgegaan waar het was gebleven: met discussie. Meerdere wedstrijden zijn ontsierd door de willekeur van de VAR. In principe is de VAR een prima vernieuwing, maar de manier waarop de Engelse scheidsrechters het middel hanteren, is een mysterie. In plaats van een duidelijke misser te corrigeren wordt er minutenlang gezocht naar redenen om bijvoorbeeld een doelpunt af te keuren. Vanwege social distancing kunnen de video-arbiters elkaar niet zien of spreken in de centrale ruimte in Stockley Park, waardoor er geen overleg is over wat er goed, en vooral ook fout is gegaan. De veldscheidsrechter heeft het iets makkelijk, omdat spelers ervoor terugdeinzen om met veel theater verhaal te komen halen bij de man in zwart.

Meer doeltreffende vrije trappen

Spelen zonder publiek heeft niet tot een afname van het aantal prachtige doelpunten geleid. De mooiste kwam van Southamptons Che Adams die de Manchester City’s doelman Ederson met een boogbal vanaf 37 meter verraste. Een ander juweeltje kwam van de voet van City’s Kevin de Bruyne, die op Stamford Bridge een heerlijke ‘dipper’ liet zien, een vrije trap die over leek te gaan, maar op het laatste moment daalde en de doelman kansloos liet. Het was een van de acht succesvolle vrije trappen sinds de herstart. Ter vergelijking: in de dertien laatste speelronden voor de coronacrisis verdwenen slechts twee vrije trappen direct in het net. Het suggereert dat spelers tijdens de lockdown in hun achtertuin flink hebben geoefend op dit onderdeel. Een andere mogelijkheid is dat doelmannen vergeten zijn hoe ze een muur moeten neerzetten.

Minder comebacks, minder gelijke spelen

Een van de beste wedstrijden van de afgelopen weken was de Londense derby tussen West Ham United en Chelsea. De thuisploeg kwam twee keer op achterstand, kwam twee keer sterk terug, waarna Yarmolenko in de laatste minuut de winnende treffer maakte voor West Ham. Zulke thrillers zijn schaars gebleken. Veel wedstrijden eindigden in een afgetekende-zeges, met relatief veel doelpunten in het laatste half uur. Van de 67 wedstrijden is slechts 20 procent in een gelijkspel geëindigd. Met publiek lag dat rond de 40 procent.

Zware tijd voor de ‘mindere’ teams

Zaterdag degradeerde Norwich City na een 4-0-nederlaag thuis tegen West Ham United. De terugkeer na de lockdown heeft Tim Krul en de zijnen geen goed gedaan. The Canaries verloren al hun zeven wedstrijden, waarvan vier in eigen huis. Doelsaldo: 1 -16. De slechte resultaten van de hekkensluiter staan niet op zichzelf. Aston Villa en Bournemouth, de andere twee teams onder de streep, wisten sinds de hervatting gezamenlijk twee keer te winnen. Er zijn redenen voor. Kwalitatief mindere clubs hebben, zeker thuis, hebben baat bij een meelevend publiek. Ook genieten grote clubs dankzij bredere selecties voordeel van de tijdelijke regel dat er vijf spelers mogen worden gewisseld. Met name Manchester United is goed uit de lockdown gekomen. De ploeg staat bovenaan in de lege-stadionranglijst.