Premier League overweegt ‘zomerkampen’ om competitie af te maken

Virgil van Dijk, Joe Gomez en Georginio Wijnaldum. Beeld REUTERS

Als rijkste competitie ter wereld wil de Premier League er alles aan doen om deze unieke voetbaljaargang te voltooien. De televisiezenders Sky en BT, die miljarden hebben neergeteld voor de uitzendrechten, hebben gedreigd met een boete als de competitie niet wordt voltooid, ook al lijkt er sprake te zijn van overmacht. Ook de gokindustrie snakt naar evenementen waar mensen een gokje op kunnen wagen. Het geopperde voetbalfestival zou ideaal zijn.

Het idee, zo melden Britse media, is om nabij Londen en in het midden van het land enkele kampementen op te zetten waar voetballers wekenlang doorbrengen om te trainen en wedstrijden te spelen. Spelers en andere aanwezigen, zoals cameraploegen, verblijven in hotels en worden bij aankomst op het virus getest. De regering zou bereid zijn om een uitzondering te creëren op de lockdown die thans van kracht is. Voetbal is immers goed voor het moreel van de natie.

De meeste clubs willen het seizoen afmaken, ook al betekent zulks dat de lucratieve voorbereidingsperiode voor het nieuwe seizoen drastisch wordt verkort. Het idee om de huidige stand als eindstand te nemen is snel afgeschoten, omdat het oneerlijk zou zijn. Hetzelfde geldt voor het idee om het seizoen simpelweg ongeldig te verklaren, zoals was voorgesteld door West Ham United-voorzitter Karren Brady. Haar club staat net boven de degradatiestreep.

Voor aanstaand landskampioen Liverpool is de situatie sowieso een tragedie, aangezien er voorlopig geen sprake kan zijn van een groots volksfeest aan de Mersey. Het zomerkampidee brengt bezwaren met zich mee. Zo is het volgens critici moreel onverantwoordelijk om overbelaste ziekenhuizen op te zadelen met profvoetballers die benen hebben gebroken en spieren hebben gescheurd.

Een ander probleem is de situatie van de clubs in de drie andere profcompetities. Wat gebeurt er met de Championship en de Leagues One en Two? En de hoogste amateurdivisie, waar koploper Barrow ten onder dreigt te gaan als promotie niet doorgaat. Voor clubs in die regionen zijn recettes belangrijker dan voor de Premier League-clubs. De schatrijke Premier League-clubs staan onder druk om voor hen een noodfonds op te zetten.

Zorgen zijn er ook voor het niet-voetballende personeel bij de clubs, zoals schoonmakers, koks en kaartjesverkopers. Bij Leeds United zien spelers en coaches voorlopig af van hun salarissen zodat de 272 andere personeelsleden kunnen worden betaald. Het plan is waarschijnlijk afkomstig van manager Marcelo Bielsa. Voor Leeds is de pandemie een drama omdat het op het punt staat na 16 jaar terug te keren naar de Premier League.

Premier League-clubs hebben hun eigen problemen, zoals een dalende transferwaarde van hun spelers. Onderzoekers van CIES, een bedrijf dat gespecialiseerd is in voetbalkwesties, hebben berekend dat de gezamenlijke waarde van de selecties van de clubs uit Europa’s vijf belangrijkste divisies reeds is gedaald van 32,7 naar 23,4 miljard euro. Verwacht wordt dat voetballers, uit eigen belang, akkoord zullen gaan met een loonsverlaging.

Boven alles snakken profvoetballers naar de bal. Enkele weken geleden kreeg Chelsea’s Mason Mount een standje van zijn club omdat hij een balletje aan het trappen was met West Ham’s Declan Rice, dit terwijl de 21-jarige middenvelder in zelfisolatie had moeten zitten. Engelse clubs kunnen nog niet trainen vanwege de lockdown. Het enige voetbal op het eiland bestaat uit vaders die in de tuin of in het park een balletje trappen met hun kinderen.

Sommige Engelse voetballers benutten deze tijd met liefdadigheid. Liverpool-speler Andy Robertson en West Ham-aanvoerder Mark Noble hebben bijvoorbeeld flinke bedragen gedoneerd aan voedselbanken. Spurs-manager José Mourinho heeft voedselpakketten ingepakt voor bejaardenhuizen in Noord-Londen. Manchester City-manager Pep Guardiola schonk een miljoen euro aan medische instellingen in Catalonië.

Engelse voetballiefhebbers beginnen ontwenningsverschijnselen te vertonen. Afgelopen weekeinde was er interesse in de tweede speelronde van de Wit-Russische voetbalcompetitie, de enige competitie in Europa die gewoon doorgaat. Bloggers van The Guardian voorzagen de uitgezonden wedstrijd tussen Schotland en Nederland (3-2) op het Wereldkampioenschap van 1978 zaterdagmiddag van een ‘live’ commentaar.