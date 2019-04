Premier League: Liverpool wint, met dank aan de farao die voor terrorist was uitgemaakt

Mohamed Salah, van Liverpool, in duel om de bal met Ruben Loftus-Cheek (links) en David Luiz (rechts), van Chelsea. Beeld BSR Agency

Onsmakelijk was afgelopen week het liedje waarin Chelsea-supporters, tijdens hun bezoek aan Praag voor de Europese wedstrijd tegen Slavia, de Egyptenaar Salah voor terrorist uitmaakten. Het droeg bij tot de zorgen over racisme langs de Engelse voetbalvelden, al valt het nog mee vergeleken met wat de zwarte Engelse spelers onlangs meemaakten in Montenegro. Chelsea was eerder in opspraak gekomen toen een aanhanger een racistisch tirade hield tegen Sterling.

Des te zoeter was de wraak van Salah, zondagavond. In de 53ste minuut kreeg hij de bal, rechts op het middenveld, van Virgil van Dijk. Hij rukte op richting het strafschopgebied en schoot de bal vanaf een meter of 25 in de linker bovenhoek. Het was de bevrijdende 2-0. Een paar minuten eerder had Salah de openingstreffer ingeleid. Na een een-tweetje met Roberto Firmino kwam de bal terecht bij Jordan Henderson die de bal op het hoofd van de vrijstaande Sadio Mané legde.

Langs de kant pompte Jürgen Klopp met zijn vuisten. De ontlading was groot. Chelsea heeft al eens een naderend kampioenschap verpest voor The Reds en was het laatste team dat op Anfield had weten te winnen, een 1-2 voor de League Cup eerder dit seizoen met een briljante treffer van Eden Hazard. Wederom was de Belgische aanvaller, die op weg is naar Read Madrid, het grote gevaar. Na de 2-0 kreeg hij twee geweldige kansen, maar de paal en de doelman stonden in de weg.

De spelers van Liverpool vieren het doelpunt van Mohamed Salah. Beeld BSR Agency

Op te tribune zat een breed lachende Sir Kenny Dalglish, de Schot die Liverpool voor het laatst kampioen had gemaakt, 29 jaar geleden in de toenmalige First Division. Manchester City eindigde dat seizoen op de 14de plaats. Terwijl het gevoel heerst, zeker na alle gelukjes van de afgelopen weken, dat dit eindelijk het seizoen van Liverpool gaat worden, blijft City de favoriet. De hemelsblauwe formatie van Pep Guardiola staat twee punten achter met een wedstrijd minder gespeeld.

Het probleem van City is misschien dat het te goed is, dat de spelers het te makkelijk hebben.

Dat was zondag zeker zo op Selhurst Park, waar het op bezoek was bij Crystal Palace. De thuisploeg had eerder dit jaar met 2-3 gewonnen bij City, maar de wraak was zoet. Palace werd weggetikt en het was een wonder dat het bij de rust slechts 0-1 stond door een treffer van Sterling. Na de onvermijdelijke 0-2, wederom Sterling, leek de wedstrijd voorbij, maar tien minuten voor tijd werd het nog onverwacht spannend toen Luka Milivojevic uit een vrije trap de aansluitingstreffer maakte.

De hoop op een stunt verdween toen invaller Gabriel Jesus uit een counter de 1-3 maakte, waarna de druk weer kwam te liggen op het Liverpool, het team van de farao.