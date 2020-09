Premier League: Liverpool met de schrik vrij tegen Bielsa’s Leeds

Mohamed Salah scoort de vierde goal voor Liverpool uit een penalty. Beeld AFP

Uiteindelijk won de landskampioen toch, met 4-3. Het verschil tussen beide ploegen was de Egyptische aanvaller Mo Salah, die na een hattrick de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen.

Leeds, de ploeg van de excentrieke manager Marcelo Bielsa, had van de Engelse voetbalbond de zwaarst mogelijke opening van het seizoen gekregen. Op één duel na won Liverpool afgelopen seizoen alle competitiewedstrijden op Anfield. De laatste thuisnederlaag dateert van april 2017.

Normaal gesproken zou een net gepromoveerde ploeg geen kans maken. Maar het Leeds van de Argentijnse cultheld Bielsa is iets speciaals, zo zou Liverpool-manager Jürgen Klopp na afloop toegeven.

Strafschop Salah

Reeds na vier minuten stond de 1-0 op het scorebord dankzij een Neeskens-achtige strafschop van Salah. Leeds toonde echter veerkracht, daarbij profiterend van labbekakkerig verdedigen van The Reds. In de twaalfde minuut leidde dat tot een prachtige gelijkmaker van de 23-jarige Manchester City-huurling Jack Harrison, die vanaf links naar binnen kappend twee verdedigers het bos in stuurde en doelman Allison kansloos liet.

Vervolgens was het aan Virgil van Dijk om, koppend uiteraard, zijn eerste treffer van het seizoen te maken. De Nederlander ging echter tien minuten later in de fout door een hoge bal verkeerd in te schatten. Patrick Bamford profiteerde en deed al wat wit was juichen. Gezeten vanaf zijn emmer, zijn handelsmerk, zag Bielsa tevreden toe. Het stijlvolle spel van Leeds lijkt zich beter te lenen voor de Premier League dan de Championship waar het met zoveel moeite uit is gekomen.

Weer nam Liverpool een voorsprong, toen een zwakke kopbal van Pascal Struijk, oud-jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax, voor de voeten viel van de scherpe Salah. Met deze stand gingen de ploegen rusten. Op tweederde van de wedstrijd kwam Leeds voor de derde keer op gelijke hoogte, toen de Poolse middenvelder Mateusz Klich, welbekend in Zwolle en Twente, een scherpe voorzet op technisch vaardige wijze afrondde.

The Reds hadden evenwel het laatste woord. Kort voor tijd beging invaller Rodrigo Moreno, gehaald van Valencia, een domme overtreding, waarna Salah het buitenkansje vanaf de elf meter greep. De zevenklapper geeft aan dat beide ploegen defensieve problemen hebben, wat vooral voor Klopp een verrassing moet zijn. Gezien de toegenomen kracht van de concurrentie zal het verdedigen van de titel een hele klus worden.

En Leeds? Dat is op weg naar Europees voetbal als het zo blijft spelen.