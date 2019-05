Premier League-dominantie in Europa compleet

Arsenal-spelers vieren donderdagavond de zege op Valencia. Beeld Getty Images

Na een comfortabele 1-1 in Duitsland leek er voor Chelsea weinig aan de hand te zijn, zeker niet toen Ruben Loftus-Cheek Stamford Bridge in feeststemming bracht door de 1-0 te maken, na een heerlijke dribbel van Eden Hazard. De zwart-witte formatie uit de stad van Goethe gaf de moed niet op, aangemoedigd door duizenden meegereisde fans. Eintracht kwam er af en toe gevaarlijk uit, wat voor de Londenaren en de bloednerveuze manager Maurizio Sarri een waarschuwing had moeten zijn.

Chelsea kwam lethargisch uit de rust en in de 49ste minuut profiteerde Luka Jovic van zwak verdedigen door David Luiz, die elke wedstrijd wel een steekje laat vallen. Vanaf dat moment waren de Duitsers, met FC Groningen-speler Filip Kostic als linksbuiten, beter. De nummer vier van de Premier League speelde slordig en onzeker. Sarri zorgde voor een fluitconcert door Loftus-Cheek, de enige Engelsman in zijn elftal, van het veld te halen. De Italiaan is weinig geliefd in West-Londen.

In de verlenging waren de grootste kansen voor de bezoekers. Invaller Sebastien Haller, de oud-spits van FC Utrecht, zag in tien minuten tijd twee ballen van de lijn gehaald. In de tweede helft van de extra tijd vloog het spel heen en weer. Cesar Azpilicueta leek de winnende treffer te scoren toen hij een bal die door keeper Trapp was losgelaten in het doel werkte. De scheidsrechter gaf het doelpunt, maar oordeelde bij nader inzien dat de doelman was gehinderd door de Chelsea-aanvoerder.

Strafschoppen waren noodzakelijk en nadat Azpilicueta de tweede strafschop miste namens Chelsea, leek de Engelse droom aan een einde te komen. Juist op dat moment stond een andere Bask op: Kepa Arrizabalaga. De duurste doelman ter wereld redde twee strafschoppen, waarna Hazard The Blues naar de finale stuurde. Het was de tweede keer op rij dat Chelsea een Duitse ploeg wist te verslaan op strafschoppen, na de Champions League-finale tegen Bayern, zeven jaar geleden.

Van tevoren was verwacht dat Arsenal het moeilijk zou krijgen bij Valencia, de oude club van manager Unai Emery. In Londen hadden de Spanjaarden met 3-1 verloren, maar dat uitdoelpunt bood perspectief. De thuisploeg kende een goede start, wat in de 11de minuut leidde tot de openingstreffer van Gameiro. Maar The Gunners kwamen snel terug. Vanuit het niets schoot Pierre-Emerick Aubameyang raak.

Deze treffer bleek een mentale dreun te zijn voor de thuisploeg. Kort na rust zette Alexandre Lacazette de Londenaren op voorsprong. Gameiro zorgde met de 2-2 voor hoop, maar met twee treffers maakte Aubameyang een einde aan de wedstrijd. Voor Arsenal is het de eerste Europese finale sinds 2006, toen het de Champions League moest laten aan Frank Rijkaards Barcelona. Belangrijker is dat winst in Bakoe kwalificatie betekent voor het prestigieuze ‘kampioenenbal’.

Bij deze overmacht van de Premier League, dat al heeft gezorgd voor wat Rule Britannia-chauvinisme, moet wel worden aangemerkt dat de Engelse inbreng bij de vier genoemde ploegen niet overhoudt. Bij Chelsea en Arsenal stonden donderdagavond in totaal twee Engelsen in de basis. Bij Liverpool en Spurs is het aantal wat hoger, maar de zeven ‘Engelse’ goals werden dinsdag en woensdag gescoord door een Braziliaan (3x), een Nederlander (2x) en een Belg (2x).

Het feit dat twee Engelse finales worden gespeeld in Madrid en Bakoe zorgt ook voor discussie. Zeker in deze tijd van vliegschaamte ligt het vliegen van tienduizenden fans naar deze steden gevoelig. Betere locaties zouden Old Trafford en het nieuwe Tottenham-stadion zijn, maar de UEFA heeft deze steden al lang geleden aangewezen. De supporters van de vier Engelse topclubs staan enorme vlieg- en hotelkosten te wachten.