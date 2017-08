Premier League-clubs willen transfermarkt volgend seizoen eerder sluiten

Terwijl de competitie al is begonnen weet een aantal clubs in de Premier League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie, nog niet waar ze aan toe zijn. Zo begon Southampton de competitie met een doelpuntloos gelijkspel tegen Swansea City. Hun beste verdediger, de Nederlander Virgil van Dijk, was er niet bij.



Hij liet weten dat hij wilde vertrekken en trainde in de aanloop naar de competitiestart zelfs apart van de selectie. 'Ik moet kunnen werken met een speler die er honderd procent mee bezig is om te verdedigen voor Southampton. Als je er niet bij betrokken wil worden omdat het niet goed voelt, dan moet je voor apart trainen', zei Southampton-trainer Mauricio Pellegrino eerder.



De Engelse clubs willen af van deze onzekerheid. Als de competie begint, moeten op z'n minst transfers in eigen land niet meer mogelijk zijn, is de inzet. Clubs uit andere landen kunnen wel spelers uit Engeland kopen als hun zogenoemde 'transferwindow' nog open is.



'Het is veel beter om voor duidelijkheid te zorgen', zegt Paul Clement, manager van Swansea in The Daily Telegraph. Bij zijn ploeg hoopt de IJslandse middenvelder Gylfi Sigurdsson nog op een transfer. 'Als er geen transfers mogelijk zijn wanneer de competitie begint, weet iedereen waar hij aan toe is. Eerlijk gezegd is het mij ook een raadsel waarom er nog steeds niet is ingegrepen.'