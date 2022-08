Pragmatische Ten Hag krijgt langzaam vat op Manchester United

Manchester United-aanvaller Anthony Elanga (links) probeert Moussa Djenepo van Southampton te passeren. Beeld AP

Never change a winning team, zo luidde het devies van Ten Hag na de inspirerende zege op Liverpool. Dus mocht Cristiano Ronaldo op de reservebank van St Mary’s plaatsnemen, net als in augustus 2003 toen de vers uit Lissabon overgekomen aanvaller de grote belofte was. Het treffen indertijd eindigde in een 1-0-zege voor The Saints, de laatste keer dat United hier verloor. Nu wacht de 37-jarige superster nog steeds op een club die Champions League speelt en hem kan betalen.

Daar heeft Ten Hag geen tijd voor. De Tukker is druk met het bouwen van een hechte ploeg. Hij doet dat op een pragmatische wijze. Net als tegen Liverpool speelde United tegen Southampton directer: minder veilige passes, meer diepte. Een lange bal werd niet geschuwd. De 4-0-blamage tegen Brentford had aangetoond dat Ten Hag niet over de spelers beschikt om van achteruit op te bouwen. Zo bezit doelman David de Gea briljante reflexen, maar is hij onzeker in balbezit.

Op deze glorieuze zomerdag in de havenstad zagen 31.196 toeschouwers een open wedstrijd. De beste kans was voor de bezoekers. In de 19de minuut schoten Anthony Elanga, Bruno Fernandes en Christian Eriksen binnen tien seconden drie keer op het vijandelijke doel, maar hun schoten eindigden op lichaamsdelen van verschillende Southampton-verdedigers. Even later kwam Fernandes een inch tekort om een scherpe voorzet van Eriksen binnen te tikken.

Geboren leider Fernandes

Sinds hij van Ten Hag de aanvoerdersband heeft gekregen is Fernandes, een geboren leider, opgebloeid. Tien minuten later was het driemaal scheepsrecht voor de Portugees toen hij met een knappe volley een vloeiende aanval over vijf schijven afrondde. Dat zijn het soort vlotte combinaties die Ten Hag wil zien. Na de openingstreffer verloor het de controle, en was het alle hens aan dek, of beter: alle ballen op de ingevallen Ronaldo.

Southampton had een strafschop moeten krijgen toen Scott McTominay in de eigen zestien de bal drie keer met de hand beroerde. De VAR toonde geen interesse. United vocht voor wat het waard was, met Zuid-Amerikaanse strijders als Lisandro Martínez en de ingevallen Real Madrid-veteraan Casimero. Verder verrichtte De Gea een magnifieke redding. Het limoenkleurige uittenue was hetzelfde, maar voor de rest was de ploeg onherkenbaar vergeleken met de 4-0-afgang tegen Brentford.

Na die nederlaag moesten de Manchester United-spelers voor straf 13,8 kilometer hardlopen, de afstand die hun Brentford-opponenten tijdens de wedstrijd meer hadden afgelegd. De 52-jarige Ten Hag rende zelf mee in de hitte, aangevend dat hij tot het team behoort dat faalde. Het was een beslissing waarmee hij veel respect heeft afgedwongen. Dat was te zien in St Mary’s, waar de spelers voor hem knokten en de meegereisde fans hem bezongen.