Prachtige schoten Depay en Gakpo helpen Oranje langs Montenegro (4-0)

Memphis ramt de strafschop erin en opent daarmee de score. Beeld AP

Uitblinker Depay, speels, effectief, technisch begaafd en vaak met verrassende ingevingen, schoot wel erg hard zaterdag. Kort voor rust ramde hij een strafschop in de uiterste hoek van het doel, in de tweede helft maakte hij ook de 2-0, zijn dertigste doelpunt als international, toen hij op aangeven van Gakpo in de korte hoek schoot. Op de eeuwige topschutterslijst van Oranje nadert hij de top-tien. Wesley Sneijder staat tiende met 31 goals.

Puur en heerlijk

Een hoogtepunt op de avond was ook het fabuleuze schot van Gakpo, voor zijn eerste doelpunt als international, in zijn derde interland. Het was zo’n goal waarop hij bijna patent heeft, vanaf links, even naar binnen, schijnbeweging, de bal goed leggen, en van ruim 20 meter in de verre hoek schieten, bijna in de kruising, met een perfecte boog. Gemaakt in zijn geboortestad bovendien. Puur en heerlijk was de vreugde.

Memphis roept in den lande wel eens aversie op, omdat hij risico neemt en de bal vaker dan menigeen lief is verspeelt. Als hij zijn dag heeft, is het een genot om hem te aanschouwen. Voetbal is een teamspel, maar gelukkig zijn daar nog voetballers die iets durven, die ideetjes hebben en ze durven uitvoeren, die creatief zijn. De spits liet zich veelvuldig zakken om de bal te halen, hij week uit naar de vleugels en werkte voor drie.

Het Nederlands elftal voetbalde niet eens heel goed, maar wel beter dan tegen Noorwegen, en er valt dus best veel positiefs te melden. De strijdvaardigheid en aanvalslust van het elftal van bondscoach Louis van Gaal. De op enkele slordigheden na redelijk solide defensie met Matthijs de Ligt in plaats van Virgil van Dijk (rust). Het op één vreselijke bal na best fijne debuut van linksachter Tyrell Malacia, de dribbels van Memphis Depay en de soevereine spelbepaler Frenkie de Jong, het verbeterde spel van Steven Berghuis, de werklust en loopkracht van Davy Klaassen, het opkomen van de vleugelverdedigers. Met de instelling is sowieso weinig mis. De vonk sloeg ook over naar het publiek, dat hoorbaar blij was om weer een uitje te hebben.

Winnen van Montenegro, om mee te blijven doen om de eerste plaats in de groep en daarmee directe kwalificatie voor het WK in Qatar, daarom draaide het allemaal, in het tweede duel van een drieluik binnen een week. Dinsdag is Turkije in Amsterdam tegenstander.

Prikkelende apotheose

Het was zo’n wedstrijd als voorspeld. Nederland viel aan, Montenegro verdedigde, met veel duelkracht. Bij de aftrap hadden beide landen zeven punten, in de groep die langzaam toewerkt naar een prikkelende apotheose. Het duurde vaak te lang, in de opbouw. Het is ook lastig, tegen zo’n defensief elftal. Om echt terreinwinst te boeken, is het zaak stationnetjes over te slaan, om af en toe de sneltrein te nemen. Niet steeds in de breedte spelen naar de man naast je. Neem risico, op de helft van de tegenstander. Of speel iemand uit. Dat lukte bijna nooit. Zelfs tegen Montenegro, nummer 67 van de wereld, was het voor de buitenspelers haast onmogelijk om hun mannetje te passeren. Het spel oogde soms redelijk statisch.

Het was dus lastig, net als tegen Noorwegen. Een ploeg doet eigenlijk niets anders dan verdedigen, de ander valt aan, probeert openingen te vinden, ruimte te zoeken. Het moet snel gaan en zorgvuldig. Gaandeweg de eerste helft, in de wetenschap dat Montenegro geen spits als Haaland heeft, drukte Oranje de opponent steeds verder weg. De backs bijna als extra aanvallers, profiterend van de ruimte die ze kregen als de buitenspelers naar binnen trokken.

Kansen, kansen, na verloop van tijd. Een kiezelhard schot van Memphis Depay, gestopt door doelman Sarkic. Een ouderwetse scrimmage, een kopbal van Klaassen tegen de lat, na een prachtige voorzet van Gakpo en, uiteindelijk, de openingstreffer uit een zeer overtuigend benutte strafschop van Depay. Snoeihard in de hoek. De spits was zelf nogal dom neergelegd door Lagator.

Dramatische breedtepass

Het beeld na rust was ongeveer hetzelfde, met een alsmaar sterker Oranje nu, al kwam Malacia bij 1-0 goed weg toen hij een dramatische breedtepass gaf. Hij greep meteen naar zijn hoofd en had geluk dat Mugosa vrij voor doelman Bijlow onbeheerst naast schoot. Kort daarop viel de beslissing. Eerst het schot van Depay, daarna, kort na een slippertje van De Vrij, de 3-0 van aanvoerder Wijnaldum, op knap aangeven van Berghuis, en de heerlijke knal van Gakpo.

Een ventje zorgde nog voor hilariteit toen hij het veld betrad, een selfie maakte met Depay, weer naar de kant rende, over de reling sprong en weer ging zitten. Dinsdag dus Turkije-thuis, dat met enige moeite won in Gibraltar en één punt meer heeft dan Nederland. Oranje heeft een beter doelsaldo. Bij een overwinning dinsdag neemt Nederland voor het eerst de koppositie in, na dan zes van de tien duels op weg naar het WK dat hoe dan ook omstreden blijft, vanwege Qatar.