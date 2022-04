Prachtig herstel PSV leidt tot zege in finale tegen Ajax

Érick Gutiérrez maakte kort na rust de 1-1. Beeld ANP

PSV is een vreemd, soms zelfs raar en in elk geval wisselvallig elftal, dat soms diep valt en meestal weer opstaat, dat fantastisch kan pieken en dramatisch kan falen. De finale bracht de glorie naar Eindhoven, dankzij twee doelpunten vlak na rust. Het was al met al een heerlijk duel, met ook drie afgekeurde goals, waarvan twee voor Ajax. Allemaal buitenspel. PSV had simpelweg meer honger.

Vooral in de tweede helft golfde het spel paaszalig op en neer, soms op hoge baren van emotie. PSV voelde opeens de weelde van de toch onverwachte voorsprong, leek soms te worden overspeeld, doch hield knap stand, met prachtige vechtlust en onverzettelijkheid, nota bene drie dagen na de uitschakeling in de Conference League tegen Leicester City. Met de beker kan trainer Roger Schmidt met trots afscheid nemen van PSV, alvorens hij naar Benfica vertrekt. De Cruijff Schaal en KNVB-beker gewonnen in zijn tweede seizoen, beide tegen Ajax. En in de competitie is PSV met nog vijf duels te spelen nog enigszins kansrijk, met vier punten achterstand op Ajax.

Roulette van doelmannen

Hoe anders leek de afloop te worden. PSV leek bij rust al bijna verslagen, scoorde toen twee keer binnen een paar minuten en wekte zijn legioen achter het doel, dat bijna was verworden tot een schilderij, tot springend leven. Érick Gutiérrez en Cody Gakpo profiteerden van wat geluk en zwak Amsterdams verdedigen. Eerst legde Gakpo een vrije trap van de rechterflank op het hoofd van Sangaré. Die raakte de bal half, waarna ‘Guti’ vrij kon inkoppen. De aftrap was nauwelijks geweest toen Lisandro Martinez de bal inleverde, Gakpo aanzette voor een hem typerende dribbel en de bal in de korte hoek schoof. Doelman Maarten Stekelenburg reageerde niet eens op de schuiver, als de oude doelman die hij is, vermoeid en zonder ritme. Ajax: gegokt in de roulette van doelmannen en verloren, terwijl aan de andere kant de ook niet onomstreden Yvon Mvogo zich onderscheidde met reddingen.

De nederlaag is ook een tegenvaller voor Ajax-trainer Erik ten Hag, die net als in 2019 en 2021 de ‘dubbel’ had willen halen met Ajax, zeker zo kort voor zijn afscheid. Hij vertrekt vrijwel zeker naar Manchester United. Ajax leek vooral in de wat rommelige eerste helft voldoende afstand te kunnen nemen. Op het feest van de Wederopstanding was het duel vooral ook een zaak van vallen en blijven liggen, tussen twee elftallen die elkaar telkens uitdagen, meestal met Ajax als winnaar.

Wissels

Ajax is over de hele linie het misschien wat betere elftal, ervarener, met iets meer kwaliteit en vastigheid in het spel. Maar PSV gaf nooit op, heeft meer aanvallende snelheid in de ploeg en bleef zeker in de slotfase gevaarlijk, mede omdat Schmidt nu wel de wissels deed die hij donderdag naliet: snelheid brengen, met Yorbe Vertessen en Armindo Bruma, die een kans of drie miste, om de defensie te ontlasten en kansrijk te blijven. Hoe het ook zij, Schmidt rukte kort voor zijn vertrek uit Nederland het etiket af dat hij nooit een belangrijke wedstrijd wint. Hij begon voor de verandering eens met hetzelfde elftal als donderdag tegen Leicester, maar op de hoopgevende beginfase na was PSV vrij kansloos.

Neem Joey Veerman, geprezen om zijn vaardigheid, passes en inzicht. Weggestopt als rechtermiddenvelder, waar hij vrijwel nooit tot zijn beslissende passing kan komen, althans moeilijker dan vanaf links, als hij naar binnen kan trekken en schieten. Al gaf hij een prachtige bal op Eran Zahavi voor de vanwege buitenspel afgekeurde 1-0, in de goede fase van PSV in de eerste helft.

Scheidsrechter Danny Makkelie nam enig risico door veel toe laten, door de wedstrijd een strijd te laten zijn, en kreeg zijn beloning bij de 0-1, resultaat van een vloeiende aanval van Ajax, nadat Steven Berghuis het spel verlegde van rechts naar links. Érick Gutiérrez maakte een overtreding op Ryan Gravenberch tijdens de combinatie, maar Gravenberch stond meteen op, voetbalde door, combineerde met Davy Klaassen en schoot kiezelhard raak. Kort voor rust keurde Makkelie ook een treffer van Ajax af, een schot van Noussair Mazraoui, nadat Tadic buitenspel stond.

Erik ten Hag stelde de van een blessure herstelde doelman Maarten Stekelenburg op in plaats van André Onana, die officieel geblesseerd was en toch normaliter niet meer zal keepen in Ajax, tot zijn vertrek na dit seizoen. Verrassender was het meedoen van spits Brian Brobbey, als vervanger van reserve en topschutter Sébastien Haller. Ten Hag wilde meer diepte en snelheid in de aanval, zeker omdat Antony ontbrak. Zijn plan mislukte. Later moest Haller invallen, toen PSV met 2-1 voorstond omdat alles opeens anders was geworden.

In de slotfase viel zelfs Mohamed Ihattaren nog in, het van PSV overgenomen probleemkind. Het was niet meer dan een provocatie, zeker na de nederlaag door hoongelach ontvangen door de winnaars, die hun honger naar succes laafden aan een spontane, extreme uitbarsting van vreugde.