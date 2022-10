Prachtgoal van Steven Berghuis tegen RKC kan zo in het theater

Steven Berghuis viert vrij ingetogen zijn tweede treffer tegen RKC: Ajax leidt met 2-1. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

‘O ho ho ho ho’, slaat de stem van tv-commentator Leo Oldenburger over, bij een absolute topgoal, de 1-2 bij RKC - Ajax (uitslag 1-4), kort nadat de kampioen een helft lang geregeld is overlopen door het goed georganiseerde, vaardige RKC. Dat is dus het commentaar op tv.

Rechtstreeks bij de goal aanwezig zijn, op een bijna zwoele herfstavond in het volle Mandemakers Stadion in Waalwijk, is sensationeel. De bal trekt een streep, net na het vertrek van de linkervoet van Steven Berghuis. Buitenkant wreef. Het tegeneffect. De tollende bal. De snelheid. Net na de stuit genomen, van even buiten het strafschopgebied. Zoevend in het net. Inderdaad: o ho ho ho ho.

Opstijgend vliegtuig

Berghuis glundert, terwijl hij reconstrueert: ‘Een speler kopt de bal weg, die komt met best grote snelheid op me af. Het is eens in de zoveel tijd dat je de bal zo raakt, precies na de stuit, terwijl je goed uitkomt met je passen. Soms stuitert hij iets dichter bij je, waardoor je hem niet zo raakt, en dan gaat hij het stadion uit, zeker in dit stadion. De bal kwam perfect aan. Een bijzondere goal, ik ben er echt blij mee.’ Op beelden, vooral van achteren gefilmd, zie je de bal lichtjes klimmen, als een opstijgend vliegtuig. Van de zijkant kan de camera de bal bijna niet bijhouden.

Berghuis (30) is international, minder dan een maand verwijderd van de aftrap van het WK. Het is dus een kwestie van zuinig en goed leven, rusten en tegelijkertijd geen been intrekken tegen RKC of wie ook, al kan een blessure fataal zijn. ‘Zorgen dat je fit bent, goed herstellen en eten. Ik probeer straks de beste versie van mezelf te zijn, maar dat doe ik nu al. Er is alleen geen aanloop naar het WK. We spelen tegen Emmen en een week later tegen Senegal.’

Het is zijn 32ste goal in de eredivisie van buiten het strafschopgebied, zegt een statistiek. ‘Een kwestie van traptechniek. Hoe vaak heb ik al geschoten in mijn leven? Een beetje heb ik de genen van mijn vader gekregen.’ Vader Frank kon ook geweldig schieten met links. ‘En ik heb veel geïnvesteerd.’

Trainer Alfred Schreuder: ‘Ik ken Steven al uit mijn Twente-tijd. Hij heeft grote stappen gemaakt, ook als mens. Dat is bepalend. Hij is met het team bezig. Vroeger was hij meer met zichzelf bezig, wat normaal is voor een jongen. Of hij nu op tien speelt, rechtsbuiten, links of rechts op het middenveld, dat maakt hem niet uit. Hij doet wat de trainer vraagt en wat het team nodig heeft. Met zijn loopvermogen en creativiteit heeft hij geweldige wapens voor ons. Hij kan het spel versnellen en een goal maken. Hij heeft passing en een geweldig schot. Hij heeft elke slag in zijn tas zitten, zou ik willen zeggen. Hij kan hard schieten, binnenkant schieten, of beheerst.’

Ander verhaal

De 0-1 is eveneens van Berghuis. Hij geeft buitenkant voet een prachtige pass op Steven Bergwijn en is ook het eindstation, eveneens van net buiten het strafschopgebied. En hij geeft de assist op de 1-4 van Brian Brobbey, met een dieptepass, opnieuw buitenkant voet, zoals Wim van Hanegem dat kon. Maar ja, de tegenstander was RKC, dat wel, en Ajax werd volledig overlopen voor rust. Tot het WK volgen nog twee duels in de Champions League, waarvan het eerste tegen Liverpool (woensdag), en nog drie in de competitie, waarvan het eerste tegen PSV. Dan is alles een ander verhaal.

Terug naar schieten. Robin van Persie onderwees hem bij Feyenoord in statistieken uit de Premier League. Het overgrote deel van de doelpunten, tachtig tot negentig procent, komt van binnen het strafschopgebied. Schiet dus met beleid van afstand. ‘Die statistiek had Robin op zijn telefoon. Hij wilde me leren dat ik ‘de zestien moest aanvallen’, want daar liggen meer kansen dan daarbuiten. Het percentage kans op een doelpunt is lager als je van buiten de zestien schiet. Maar ja, op zo’n dag als vandaag denk je dan toch: misschien iets vaker van afstand schieten.’

Zijn linkerbeen is ook te goed om niet te schieten, zeker als middenvelder. In het grote spel op het middenveld komt hij soms tekort, als alles hard gaat, in kleine ruimtes. Als hij ruimte krijgt om te voetballen, is het een genot om hem te zien rennen en zwerven, om hem het mooie van voetbal te zien tonen. ‘Ik probeer dan belangrijk te zijn voor het elftal, maar dat kan nooit als eenling. Als het team goed speelt, kunnen individuen uitblinken.’