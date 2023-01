Powerhockey voert boventoon op WK; is er nog ruimte voor de stilist?

Thijs van Dam in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland die Nederland met 4-0 won. Beeld ANP / EPA

Jeroen Delmee heeft er sinds zijn aanstelling als bondscoach, anderhalf jaar geleden, al vaker op gewezen dat de wetten van het internationale hockey niet te vergelijken zijn met de Nederlandse standaard. ‘In Nederland vinden we hockeyers goed als ze vijf, zes man kunnen passeren, maar in het mondiale hockey zijn andere zaken vereist.’

Delmee doelt op loopvermogen, snelheid, kracht, energie en gogme. Maar ook op bikkelharde verdedigers die de duels niet schuwen, op onvermoeibare middenvelders die van cirkel tot cirkel sprinten, op aanvallers die blijven jagen én een wedstrijd op het juiste moment kunnen killen.

Het internationale hockey is de afgelopen jaren verworden tot powerhockey. Op het WK in India spelen toplanden als Nederland, Australië, België, Duitsland en Engeland met een zeer hoge intensiteit. Wie even met de ogen knippert heeft een aanval gemist. ‘Ik zie op het WK heel aantrekkelijk hockey’, zegt coach Tim Oudenaller van Kampong.

Met vijf internationals is Kampong (koploper in de hoofdklasse) hofleverancier van het Nederlands team. Oudenaller: ‘Het spel van Nederland – met veel snelheid, balveroveringen en counters – vind ik spectaculair om te zien. Zo willen wij met Kampong ook spelen’, aldus Oudenaller aan de vooravond van het kwartfinaleduel tussen Nederland en Zuid-Korea (woensdag 14.30 uur).

Sprinting game

Voormalig international Bram Lomans kijkt eveneens met veel plezier naar het spel van Nederland in India. De 205-voudig international en huidige coach van de mannen van HGC ziet dat het speltempo veel hoger ligt dan in zijn interlandtijd (1995-2004 en 2007-2008). ‘Het gaat zelfs heel veel sneller dan tien jaar geleden. De jongens zijn allemaal zo ongelooflijk fit. Door optimaal gebruik te maken van het wisselschema kunnen ze vier, vijf, zes minuten volle bak gaan’, zegt Lomans.

Het onbeperkt mogen wisselen heeft de sport flink veranderd, meent Lomans. ‘Toen ik net international was, werd het doorwisselen (interchange, red.) ingevoerd. Wij gebruikten die wisselmogelijkheid nog niet zo slim. Als iemand moe was, stak hij zijn hand omhoog en werd-ie gewisseld. Nu is voor de wedstrijd precies duidelijk wat de bedoeling is en knokt elke speler zich helemaal leeg. Hockey is meer een ‘sprinting game’ geworden’, vindt Lomans.

Niet alleen het doorwisselen heeft een groot effect gehad op het hoge speltempo, ook de invoering van de selfpass in 2009 speelt een voorname rol. Bij een spelhervatting mag een hockeyer direct indribbelen, waardoor het spel amper stil ligt. Er is al helemaal geen tijd om met de scheidsrechter te discussiëren.

Krachthonk

Opvallend tijdens dit WK hockey is dat de (inter)nationale hockeyers uit de kluiten gewassen atleten zijn, die heel wat uren in het krachthonk doorbrengen. ‘De tophockeyers doen veel constructiever aan krachttraining dan wij gewend waren’, weet Lomans die met Nederland twee olympische titels (1996, 2000) en één wereldtitel (1998) veroverde.

De voormalig strafcornerspecialist van HGC zat in zijn topjaren tweemaal per week in het krachthonk. Zijn strafcorners haalden een snelheid van 114 kilometer per uur. De huidige eerste strafcornerschutter van Nederland, Jip Janssen, doet drie á vier keer per week aan krachttraining. De 1.90 meter lange verdediger tikt met zijn specialisme 120 kilometer per uur aan.

Maar niet alleen de strafcornerspecialisten brengen heel wat uren in de gym door; ook jongens als Jorrit Croon, Jonas de Geus, Terrance Pieters en Thijs van Dam hebben de afgelopen jaren veel aan spiermassa gewonnen. ‘Ze moeten wel’, zegt Oudenaller. ‘Zonder een fysiek sterk lichaam red je het niet in het huidige tophockey.’

Balvirtuozen

De Kampong-coach vindt het wel jammer dat hij op het WK minder balvirtuozen aan het werk ziet dan pakweg twintig jaar geleden. ‘Voor echte stilisten die met een individuele actie een wedstrijd kunnen beslissen moet altijd plek zijn in een elftal. Zeker in het geweld van het huidige powerhockey – met sterke verdedigers – is er behoefte aan jongens die in een kleine ruimte iets kunnen forceren. Het gaat om een goede combinatie: én fysiek sterk én creatief zijn.’

Daar is Lomans het roerend mee eens. ‘Types als Jorrit Croon, Seve van Ass en Thierry Brinkman zijn juíst spelers die uit het niets een kans kunnen creëren. In de eerste twee wedstrijden van Nederland miste ik nog wel dat vernuft om iemand met een slimme vrijloopactie of mooi passje alleen voor de keeper te zetten. In het laatste duel met Chili (14-0) ging dat beter, maar toen waren de ruimtes groter en de verdedigers minder goed.’

Lomans ziet op het WK dat ook bij veel andere landen net de finesse in de eindpass ontbreekt. ‘Dat vind ik zonde, want er zijn genoeg hockeyers die dat wel kunnen. Vooralsnog gaat alles heel hard, heel snel. Ik hoop dat juist de stilisten in de knock-outfase het verschil gaan maken.’