Poulefase WK hockey vrouwen is een lachertje

Voor het eerst sinds 2002 nemen zestien landen deel aan het WK hockey voor vrouwen en prompt is de poulefase een farce. De Nederlandse hockeysters vernederden Italië zondag met een recordzege (12-1) en plaatsten zich met een doelsaldo van 26-2 in drie duels voor de kwartfinales. Het zijn dodelijke cijfers, die de status van de hockeysport ondermijnen.

Het valt de hockeysters niet te verwijten dat ze soms een andere sport lijken te beoefenen. Alleen in Nederland is hockey een grote sport, waarbij alle internationals in de hoofdklasse spelen. De rest van de wereld kan slechts dromen van een infrastructuur met duizenden kunstgrasvelden. Het vrouwenteam is het aan haar stand verplicht om de wereldtitel uit 2014 te prolongeren in Londen, ook omdat de aanwas van talent onuitputtelijk is.

Bij Nederland kon bondscoach Alyson Annan de geblesseerde Pien Sanders moeiteloos vervangen door Sanne Koolen, haar clubgenoot bij Den Bosch. Ze sluit bij haar debuut in het Nederlandse geruisloos aan. In het Italiaanse team speelde zondag de 40-jarige Agata Wybieralska, een verdediger van Poolse afkomst. Voeg daar nog tien internationals met een Argentijnse achtergrond aan toe en Nederland trof een veredeld ‘Argentinië 2’.

Generatiewisseling

Alleen Nederland kon zich na de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 een uittocht van vedetten permitteren, omdat nieuwe speelsters altijd weer opstaan. Bij de concurrentie heeft de generatiewisseling een krater achtergelaten. Vrouwenhockey is mondiaal al te vergelijken met korfbal. Op het WK in Londen is het niveau schrikbarend. Ook Nederland is kwalitatief minder dan de formidabele sterrenformatie van het WK in 2014 in Den Haag, maar serieuze oppositie heeft zich nog niet aangediend.

Alle clubs uit het linkerrijtje van de hoofdklasse zouden in de hobbypoule van Nederland fluitend de kwartfinales bereiken. Traditioneel begint een WK of EK vrouwenhockey pas echt wanneer de folklore van de groepsfase is afgerond, maar het voorspel leek in Londen eeuwig te duren.

De Nederlandse vrouwen verblijven al ruim twee weken in Londen, maar ze hebben vijf rustdagen achter de rug en krijgen er nu weer drie tot de kwartfinale van donderdag. Vanaf de kwartfinales wordt het toernooi afgeraffeld, met drie duels in vier dagen. De internationale hockeyfederatie (FIH) kan niet alleen een goede planner gebruiken.

Afstraffing

De FIH begroet bij het WK het incidentele succes van een hockeydwerg als Ierland dat verrassend de kwartfinales bereikte. Maar de uitbreiding van twaalf naar zestien landen heeft juist een devaluerend effect. De Italianen liepen na de afstraffing door Nederland lachend van het veld in de wetenschap dat ze via een tussenronde alsnog de laatste acht kunnen bereiken.

Het Nederlandse team kent dinsdagavond pas de tegenstander in de kwartfinales, maar in het bizarre WK-format kan het opnieuw de nummer drie uit de eigen poule (Korea) treffen. In dat geval mag het telraam weer worden klaar gezet. Voor China en Korea is het WK een trainingsstage, de Asian Games beginnen namelijk al half augustus. Met beschamende vertoningen in Londen als gevolg, want China stuurde een B-team en Korea is eveneens een schim van zichzelf.

Zo krijgt het WK de uitstraling van een speeltuinvereniging, een hockeypotje zonder waarde met na afloop een gezellige barbecue. Bondscoach Annan hekelde de opzet en de planning van het WK, want ze moet alles uit de kast trekken om de speelsters enige afleiding te bezorgen. Ze hebben tijdens de vijf rustdagen alles gedaan om de verveling te verdrijven, zochten tijdelijk elders onderdak om de sleur te doorbreken en bezochten een musical.

Padvindersclubje

Annan moet zich soms de akela van de scouting voelen die met haar padvindersclubje op pad is. Het voornaamste probleem van het hockey is echter het contrast tussen de beleving van de ‘binnenwereld’ en de harde realiteit. Geen enkele international voelde zich opgelaten na de schertsvertoning tegen Italië, dat keeper Chirico nog dankbaar mocht zijn. De 30-jarige Kitty van Male scoorde vier keer en straalde als een junior, omdat ze pas haar eerste WK speelt.

Aanvoerder Carlien Dirkse van den Heuvel vierde haar jubileum van 200 interlands met twee treffers. ‘Ik scoren met de forehand? Met een schot van afstand? Het moet niet gekker worden.’

Coach Annan verwerpt de kritiek op het tragikomische verzet in poule A. 7-0 (Korea), 7-1 (China), 12-1 (Italië) op een WK. Beseft ze werkelijk niet dat de geloofwaardigheid van het vrouwenhockey in het geding is? Liever benadrukken coach en speelsters het hoge niveau van de Nederlandse ploeg, al valt dat moeilijk te peilen tegen een campingteam als Italië.

Het internationale vrouwenhockey is ziek, maar de patiënt zegt zich kiplekker te voelen. De blik is naar binnen gekeerd, terwijl het IOC de olympische status van het hockey al eerder ter discussie stelde. Ze willen het niet horen in Nederland.

Terecht wensen de vrouwen met een wereldtitel de hegemonie te herstellen na twee verloren finales (EK 2015 en Spelen 2016) tegen Engeland. Die ploeg zou Nederland nu al kunnen treffen in de kwartfinales, een zegen voor een toernooi dat vooralsnog de allure van een WK mist.