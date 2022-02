Positieve covidtest: voor deze favorieten zijn de Spelen plots heel onzeker, of zelfs al voorbij

De Oostenrijkse Sara Marita Kramer kwam eerder deze week nog in actie tijdens de Wereldbeker schansspringen in Willingen, Duitsland. Beeld EPA

Sara Marita Kramer (schansspringen)

De laatste voorbereidingswedstrijd op de Winterspelen heeft voor Sara Marita Kramer, geboren te Apeldoorn, een einde gemaakt een haar olympisch droom. Zaterdag testte ze positief op corona. Ze zat de afgelopen dagen thuis in Maria Alm, Oostenrijk, in de hoop dat ze later in de week alsnog naar China kon vliegen. Maar dinsdag kreeg ze het slechte nieuws.

‘Onze ergste vrees is waarheid geworden’, aldus de Oostenrijkse skibond. Ze gaat niet naar Beijing. ‘Hoewel wereldbekeruitblinker Sara Kramer zich fit voelt, kan ze vanwege positieve testen niet aan de start verschijnen.’

Kramer, die als 6-jarige meisje met haar ouders emigreerde naar Oostenrijk, won afgelopen maanden zes wereldbekerwedstrijden met majestueuze glijvluchten van 120 tot 140 meter. De 20-jarige schansspringster was dankzij die prestaties de huizenhoge favoriet voor olympisch goud.

Kramer springt in Oostenrijk al sinds de basisschool. Ze kent geen angst op de schans van 90 meter. Ze leek zo zeker van goud dat de skibond aanvankelijk overwoog haar op zaterdagochtend nog in te vliegen, opdat ze in de namiddag in China van start kon gaan op het spectaculaire onderdeel. Ze zal nu ontbreken op het toernooi dat voor vrouwen, pas voor de derde maal op het olympische programma staat.

De voorgangsters van Kramer hebben een felle juridische strijd moeten voeren om schansspringen op de Spelen te krijgen: mannen springen al sinds 1924. Het niveau was te laag, luidde het formele argument van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het Italiaanse IOC-lid Gian-Franco Gasper, tevens voorzitter van de internationale skifederatie FIS, zei eens dat schansspringen voor vrouwen ‘vanuit een medisch oogpunt’ niet verstandig was. De Amerikaanse skispringster Lindsey Van kreeg eens te horen dat ‘haar baarmoeder eruit zou vallen’ als ze de sport bleef beoefenen.

De gebroeders Liu op de shorttrackbaan. Voor Shaoang Liu (rechts) is deelname aan de Spelen nu onzeker. Beeld AP

Shaoang Liu (shorttrack)

Zijn broer Shaolin Liu (26) is zonder problemen met de Hongaarse nationale ploeg in China. Maar shorttracker Shaoang Liu (23) verkeert na een positieve test nog in onzekerheid over olympische deelname in het geboorteland van hun vader. Hij wacht in Hongarije gunstige testresultaten af.

De gebroeders Liu waren vier jaar geleden de motor van de shorttrackploeg die een leemte in de Hongaarse sport vulde. Ze veroverden het allereerste olympisch goud bij de Winterspelen (en de eerste medaille sinds 1980). Ook individueel zijn ze sterk. Vorig jaar veroverden de twee broers goud en zilver bij de WK shorttrack in Dordrecht. Shaoang won, Shaolin eindigde als tweede.

Zowel buiten als op het ijs zijn de broers onafscheidelijk. Zij lijken een tweeling, met dezelfde bewegingen en schaatshouding. Op het ijs werken ze als team. Ze rijden het liefst dicht op elkaar: de achterste broer schermt dan degene die voorop rijdt af tegen rivalen die willen inhalen.

In Beijing hopen de broers hun gouden stunt van vier jaar geleden te herhalen, maar ze azen ook op individueel succes. Ze voelen zich net zo Hongaars als Chinees. Hun vader kwam in de jaren negentig naar Europa om zich als kunstschilder te vestigen. Hij bleef hangen in Boedapest en trouwde met hun Hongaarse moeder. Die heeft speciaal voor de Spelen de Chinese en Hongaarse vlag aan elkaar genaaid, zodat ze bij winst kunnen zwaaien naar supporters in beide landen.

‘Het zal speciaal zijn als ik iets win en met die vlag kan zwaaien’, zei Shaolin deze week vanuit China, mede namens zijn broer. ‘Ik wil niet alleen winnen voor het Hongaarse volk en mezelf, maar ook voor het Chinese volk. Ik ben fiftyfifty. Als ik een medaille win, is de helft voor China en de helft voor Hongarije.’

Bobsleepilote Elana Meyers Taylor testte op 29 januari positief en zit sindsdien in quarantaine in Beijing. Beeld AP

Elana Meyers Taylor (bobsleeën)

De Amerikaanse bobsleepilote Elana Meyers Taylor heeft de afgelopen drie Winterspelen medailles veroverd en zou in Beijing op twee onderdelen als nummer één van de wereld van start gaan: het nieuwe onderdeel monobob en de bobslee voor twee vrouwen. Ze testte op 29 januari positief, twee dagen na aankomst in China, en verblijft sindsdien verplicht in een quarantainehotel.

De 37-jarige Meyers Taylor voelt zich niet ziek, liet ze de Amerikaanse krant USA Today weten. ‘Ik voel me geweldig. Ik zou gewoon naar buiten kunnen om te trainen. Dat is het meest frustrerende.’ Meyers is gevaccineerd en heeft een booster gekregen. Het zouden haar eerste Winterspelen als moeder worden.

Meyers Taylor hoopt in Beijing in de voetsporen te treden van bobsleester Vonetta Flowers, de eerste zwarte sporter die een gouden medaille veroverde op de Winterspelen (als remmer in 2002). Ze begon als softbalster, maar maakte de overstap naar het bobsleeën nadat softbal werd geschrapt van de Zomerspelen. Ze deed een keer als remmer mee aan de Spelen en twee maal als pilote. In Pyeongchang (2018) en Sotsji (2014) veroverde ze de zilveren medaille.

Meyers heeft zich kritisch uitgesproken over racisme in de sleesport. Op de website van Team USA beklaagde ze zich over trainers die beweren dat zwarte topsporters niet slim genoeg zijn om de bobslee te besturen. Ze zouden alleen nuttig zijn als remmer vanwege hun sprintcapaciteiten. Ook zou er een sleefabrikant zijn die weigert materiaal te verkopen aan zwarte piloten. ‘Als ik een aap op een slee wil zien, ga ik wel naar de dierentuin’, zei de man volgens Meyers Taylor.

Bobsleeën is de kleurrijkste discipline van alle wintersporten. In Amerika, Canada en Groot-Brittannië en Nederland wagen veel voormalige sprinters de overstap van de atletiek naar de bobslee. Mocht Meyers Taylor op tijd virusvrij zijn, dan denkt ze nog altijd voor goud te kunnen. ‘We hebben alles goed gedaan, dit is gekmakend.’