Positie Koeman onder druk na nieuwe nederlaag Everton

Ook talisman Rooney kon zijn ploeg niet redden

De bezoekers kwamen na 20 minuten op voorsprong door een treffer van Jeff Hendrick, die de bal prachtig aannam na een speelse combinatie. Daarvoor had Everton al goede kansen gehad en ook daarna bleven de mannen van Koeman komen, maar een afmaker als Romelu Lukaku wordt node gemist. Bovendien weet Burnley wat goed verdedigen is, een zeldzaamheid in de Engelse competitie.



Koeman bracht Rooney in het veld, maar de talisman kon zijn ploeg niet redden. Over twee weken gaat Everton op bezoek bij Brighton. Op Goodison valt nu al de naam van Carlos Ancelotti, die is ontslagen bij Bayern Munchen en graag weer in de slag wil in de levendige Premier League.