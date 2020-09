Positie Cocu onder druk na drie nederlagen Derby County

Phillip Cocu, coach van Derby County. Beeld BSR Agency

Na een redelijk eerste seizoen dat eindigde met een tiende plek was de verwachting dat Derby, met aanvoerder Wayne Rooney, bovenin zou meedraaien. Daar lijkt het vooralsnog niet op. Het leed in de eerste twee wedstrijden nederlagen tegen Reading en het gepromoveerde Luton Town. Derby verloor ook vier van de laatste vijf wedstrijden van het voorbije seizoen. De lockdown-onderbreking had de club uit de East Midlands duidelijk geen goed gedaan.

Tegen Blackburn Rovers ging het helemaal mis. In de eerste helft counterden de bezoekers binnen een mum van tijd naar een 0-3 voorsprong en na de rust kwam er nog een doelpunt bij. Na de wedstrijd in het lege Pride Park was Cocu zichtbaar aangeslagen. Bij de persconferentie klaagde hij over de houding van zijn spelers. Kritische waarnemers vroegen zich af waarom hij de beste speler van het afgelopen seizoen, Matt Clarke, niet in de basiself had opgenomen.

Ook het avontuur in de League Cup is reeds tot een roemloos einde gekomen. In de eerste ronde kwam Derby niet verder dan een 0-0 tegen vierdeklasser Barrow Town, waarna het dankzij twee reddingen van Kelle Roos de strafschoppenserie wist te winnen. Een ronde later bleek Preston North End te sterk te zijn in een thuiswedstrijd die het na een rode kaart voor de van FC Groningen overgenomen Mike te Wierik met tien man afsloot.

Cocu poogt met Derby County ‘Nederlands voetbal’ te spelen, met veel balbezit en een goede organisatie. Dat is niet makkelijk in de Championship, een uitputtende competitie waarin fysieke kracht niet wordt geschuwd. Met Rooney heeft de ploeg een prima spelverdeler, maar voorin komt Derby duidelijk te kort. In verdedigend opzicht, zo bleek tegen Blackburn, ontbreekt het eveneens aan kwaliteit.

Derby County staat nu op de twee na laatste plek, boven promovendus Wycombe Wanderers en Sheffield Wednesday, dat de competitie voor straf met twaalf punten in mindering is begonnen. Komend weekeinde wacht een zware trip naar Norwich City, de voornaamste promotiekandidaat. Er wordt al gesproken over mogelijke opvolgers voor Cocu, zoals Rooney en de bij Bournemouth vertrokken Eddie Howe.