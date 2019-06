Portugal naar finale Nations League dankzij hattrick Ronaldo

Op last van de videoscheidsrechter annuleerde arbiter Brych de door hem toegekende penalty voor Portugal en mocht juist Zwitserland vanaf elf meter aanleggen. Bij zijn glorieuze comeback loodste Cristiano Ronaldo de Portugezen alsnog met drie treffers naar de finale tegen Nederland of Engeland.

Voor het eerst vormde de 19-jarige Joao Felix een aanvalsduo met de vijftien jaar oudere Cristiano Ronaldo, die de Nations League had gemeden. Zelden zal een glorieuze toekomst zo harmonieus zijn gekoppeld aan het fenomeen die met een gebeeldhouwd lichaam de tijd heeft laten stilstaan. Maar Ronaldo beleefde bij Juventus voor zijn doen een mager seizoen met alleen de landstitel, daarvoor was hij niet van Real Madrid naar de Italiaanse Serie A verhuisd.

En dus wil Ronaldo een tegenvallend seizoen beëindigen met een paukenslag door zijn land na de Europese titel in 2016 ook de eerste Nations League te bezorgen. Leuk al die jubelverhalen over het nieuwe Portugese wonderkind Joao Felix, moet Ronaldo hebben gedacht. Maar de topschutter van Benfica oogde nerveus in het stadion van FC Porto, dat hem als junior had weggestuurd omdat hij zo iel was.

Roofdier

Na 70 minuten werd Felix vervangen door Guedes, nadat Ronaldo de hiërarchie in het Portugese team bij zijn rentree weer had bevestigd. De oude meester kiest steeds vaker zijn momenten, denk maar terug aan de Champions League duels met Ajax. Ronaldo is niet meer zo dominant, het spel lijkt soms aan hem voorbij te gaan. Maar als het roofdier bloedt ruikt, slaat hij toe.

Met zijn fameuze kopballen vormt ook de vrije trap het handelsmerk van Ronaldo. En wat lag de bal in de 25ste minuut voor hem in een ideale positie op ruim 20 meter van het doel, nadat zijn dribbel door een Zwitserse tackle was gesmoord. Iedereen weet hoe Ronaldo zijn stappen uitmeet, de keeper, de spelers in het muurtje, het euforische publiek. En toch flikte hij het weer.

Daar was de versnelling, de flitsende beweging met de voet en pof.. je hoorde de knal in het Estadio do Dragao, met Ronaldo als een keizerlijke draak. Het muurtje was matig opgesteld, de Zwitserse doelman Yann Sommer stond aan de grond genageld. Maar de uitvoering van Ronaldo was dan ook van een grote schoonheid. Links van Sommer sloeg de bal in het doel: 1-0.

Ronaldo stond in de 55ste minuut al klaar om met een tweede treffer vanaf elf meter Zwitserland definitief te slopen. Maar door een bizarre ingreep van de VAR werd de strafschop voor Portugal geannuleerd en kregen de Zwitsers alsnog de penalty, waarom ze een minuut eerder hadden gesmeekt.

Licht contact

Rechtsback Semedo had na een voorzet van Shaqiri slechts licht contact met de inlopende Huber, die gretig ging liggen. De Duitse arbiter Brych liet doorspelen en bestrafte een overtreding op Bernardo Silva wel met een strafschop. Voor het eerst mocht in de Nations League een beroep worden gedaan op de VAR en de videoscheidsrechter dwong Brych om zijn eerdere besluit te herzien.

Het is in een stadion met bijna 50 duizend toeschouwers nauwelijks uit te leggen, waarom de ene penalty de andere niet is. Het voelt soms als onrecht, terwijl de VAR over het algemeen een zegen mag worden genoemd in het profvoetbal. Nu leek de actie van Semedo te zwaar gestraft, al zorgde Rodriguez voor gerechtigheid.

Zwitserland had immers al veel eerder kunnen scoren. Ronaldo instrueerde doelman Rui Patricio, maar de Portugese keeper ging te laat naar de hoek: 1-1. De Zwitsers zijn de verrassende nummer 4 in de halve finales, nadat ze in de groepsfase van de Nations League op doelsaldo België waren voorgebleven.

Aanvoerder Granit Xhaka en aanvaller Xherdan Shaqiri hadden de Europese campagnes van hun clubs met gemengde gevoelens afgesloten. Shaqiri won weliswaar de Champions League met Liverpool, maar hij bleef de gehele finale tegen Tottenham Hotspur op de bank. In zijn eerste seizoen bij de ‘Reds’ stond Shaqiri in de schaduw van het supertrio Salah, Mané en Firmino.

Xhaka vertelde dinsdag in Porto dat hij de nederlaag met Arsenal in de Europa Leaguefinale tegen Chelsea nauwelijks had verwerkt. Xhaka zou in beeld zijn bij Internazionale, omdat de nieuwe trainer Antonio Conte van de Zwitserse Kosovaar is gecharmeerd. Een stunt van de Zwitserse ploeg leek nabij, maar Ronaldo liet nog eens zien waarom hij en niemand anders de dirigent van Portugal is.

Eerst knalde Ronaldo in de slotfase met de rechtervoet raak (2-1), waarna hij een heerlijke kapbeweging liet volgen door alweer een schitterend schot. Opnieuw was keeper Sommer kansloos: 3-1. De naam van Ronaldo schalde door het stadion. Met zijn onemanshow voorkwam hij dat de VAR een te groot stempel drukte op een heerlijke wedstrijd.