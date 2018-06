Portugal door naar knock-outfase na spannend slot

Lang was de ontknoping in groep B niet extreem spannend, tot de laatste minuten waren aangebroken in Saransk en Kaliningrad. Spanje maakte daar in blessuretijd alsnog gelijk tegen Marokko (2-2) via Aspas, met een doelpunt dat in eerste instantie was afgekeurd. Portugal gaf de winst weg door een strafschop, na hands van Cedric (1-1), zoals de videoarbiter had gezien. Invaller Ansarifard benutte de strafschop.

Spanje was iets eerder afgelopen, Iran had nog een paar minuten blessuretijd en kreeg nog een kans. Met 2-1 was Iran doorgegaan. Na de uitschakeling barstten supporters en spelers van Iran in tranen uit. Spanje won alsnog de groep door de late treffers, door een hoger aantal doelpunten dan Portugal.

Portugal-Uruguay

Portugal treft zaterdag in Sotsji Uruguay, Spanje zondag in Moskou gastland Rusland. Europees kampioen Portugal, dat gelijk moest spelen om zeker te zijn van de volgende ronde, kreeg nauwelijks kansen tegen Iran, dat van de Portugese trainer Carlos Queiroz heeft geleerd wat verdedigen is. Maar toen was het bijna rust en schoot Quaresma de bal van rechts, van even buiten het strafschopgebied, met de buitenkant van de rechtervoet in de verre bovenhoek, alsof hij wiskundige is, zo afgemeten. De boog was precies lang genoeg om doelman Beiranvand kansloos te laten.

Kort na de rust had het bovendien 2-0 kunnen zijn, na een werkelijk onnozele overtreding van Ezzatollahi op Ronaldo, die na onderzoek van de videoarbiter een strafschop opleverde voor Portugal. Voor de gelegenheid miste Ronaldo, want Beiranvand stopte de inzet in een tweede helft die vervelend was door het geklier van de heren voetballers. Ronaldo mocht zijn handen dichtknijpen dat scheidsrechter Caceres hem na een blik op het scherm van de videoarbiter geel gaf, voor een slaande beweging richting Pouraliganji.

De Portugezen vieren feest na de goal van Ricardo Quaresma. Foto AFP

De misser van Ronaldo van elf meter was voor Iran het teken om te ontwaken en eindelijk de aanval te zoeken, zoals ze dat tegen Spanje pas deden toen ze achter stonden. Groeiend waren daarbij de irritaties bij de Aziaten.

Publieksspeler

Ricardo Quaresma is een artiest, een pure publieksspeler, die voor het eerst in de basisploeg stond op dit WK. Dat is zijn rol. Invallen, soms van het begin meedoen. Hij was twee jaar geleden cruciaal bij het behalen van de Europese titel, onder meer door zijn doelpunt in de verlenging van de achtste finale tegen Kroatië.

Misschien had hij meer uit zijn carrière kunnen halen. Hij voetbalde onder meer bij Barcelona, Chelsea, in zijn eigen land bij Porto en Sporting, in Italië bij Internazionale en tegenwoordig in Turkije bij Besiktas. Niet overal was hij succesvol. Tik zijn naam in op Youtube en het ene na het andere spektakelfilmpje is te zien. Hij beheerst de zogenoemde Rabona als de beste, de voorzet achter het standbeen langs. Hij is een meester in het van effect bezwangerde schot met de buitenkant van de voet. Zo scoorde hij dus maandag, vlak voor rust.

Goed, uiteindelijk eindigden Spanje en Portugal dus als één en twee in groep B, maar de favorieten kregen de plaatsing niet bepaald voor niks. Spanje kwam zelfs twee keer op achterstand tegen het al uitgeschakelde Marokko, voor het eerst toen Boutaib na een misverstand tussen Iniesta en Ramos alleen op de doelman afkon en beheerst scoorde. Even later was het weer 1-1 door Isco, na een geweldige combinatie met Iniesta. Na de ingekopte hoekschop van En-Nesyri scoorde invaller Aspas opnieuw: 2-2.

Isco. Foto Photo News

Iran, met de onopvallende Alireza Jahanbakhsh bijna zeventig minuten in de ploeg, won twee keer een wedstrijd in de geschiedenis van het WK, in 1998 van de Verenigde Staten en vorige week van Marokko. Iran wilde eindelijk eens naar de tweede ronde, onder leiding van Queiroz, die in 2010 nog bondscoach van Portugal was tijdens het WK in Zuid-Afrika. Queiroz is sinds 2011 bondscoach van Iran en hij verwachtte het beter te doen dan vier jaar geleden, omdat de ploeg ervaren is en meer spelers de volgens hem noodzakelijke ervaring hebben opgedaan in Europa. Iran deed goed mee, maar is opnieuw uitgeschakeld in de groepsfase. Waarna de tranen over vele wangen liepen.