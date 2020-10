Poolse tiener Iga Swiatek zet Roland Garros naar haar hand

Iga Swiatek. Beeld AP

Uitrusten voor haar eerste grandslamfinale is er niet bij voor Swiatek, want ook in het dubbelspel gaat het beter dan ooit. Vrijdag strijdt ze aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar voor een plek in de finale van het dubbelspel.

De pas 19-jarige speelster uit Polen had weinig tijd nodig om de finale te bereiken. Telkens gehuld in een legging en trainingsshirt met lange mouwen, vanwege het weer in Parijs, blies ze in al haar partijen tegenstanders in twee sets omver. Swiatek speelt aanvallend, slim en lijkt niet gebukt te gaan onder zenuwen.

Ze hoefde ook geen veelvoud aan topspeelsters te verslaan, een resultaat van het onstuimige verloop van het vrouwentoernooi op Roland Garros. Enkele grote sterren ontbraken vanwege het coronavirus. De ervaren speelsters die wel kwamen, verloren vroegtijdig omdat ze niet goed om konden gaan met de weersomstandigheden of de lange tennispauze die er was geweest.

Deze weken lijkt alles goed te gaan voor de Poolse, die in 2019 al een keer in de vierde ronde op Roland Garros en de derde ronde op de US Open haalde. In de vierde ronde gunde Swiatek topspeelster Simona Halep slechts drie games. ‘Dit is onwerkelijk. Aan de ene kant weet ik dat ik goed kan tennissen. Aan de andere kant verbaast dit me. Ik had nooit gedacht dat ik in de finale zou staan. Het is gestoord. Ik denk dat ik het me pas echt realiseer na het toernooi. Nu blijf ik nog even verder dromen.’

Swiatek neemt het in de finale op tegen Sofia Kenin, die dit jaar haar grote doorbraak beleefde met haar eerste grandslamtitel op de Australian Open. Daarna won ze ook nog het toernooi van Lyon. De 21-jarige Amerikaanse maakte dit jaar haar debuut in de mondiale top-10 en kwam al in de buurt van de top-3 met haar hoogste ranking van een 4de plaats die ze in maart bereikte. Nu staat ze op de 6e plek van de wereldranglijst.

Sofia Kenin, die in de finale tegenover Swiatek staat. Beeld BSR Agency

De overstap van hardcourt naar gravel verliep niet zo soepel voor Kenin, die in Rome een zeldzame nederlaag leed tegen de US Openfinaliste Victoria Azarenka. De Amerikaanse verloor met twee keer 6-0. Ook Swiatek had in Italië nog niet het juiste gevoel te pakken. Ze verloor in de eerste ronde van de Nederlandse speelster Arantxa Rus.

Het geheim voor haar recente overwinningen schuilt volgens de Poolse tiener in haar mentale kracht. Ze werkt al jaren met een sportpsycholoog. Maar een eerste finale brengt andere spanningen met zich mee, fluisterde haar mental coach haar al in. ‘Ik zal tegen iemand spelen die meer ervaring heeft. Dat gaat zwaar worden, ik zal nog beter moeten spelen, ook al win ik tot nu toe makkelijk.’