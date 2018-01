Poolse Kamil Stoch schrijft Grand Slam op zijn naam, als tweede springer in de geschiedenis

Vorig jaar was Stoch ook al de gevierde man op de schansen van Oostenrijk en Zuid-Duitsland

Vorig jaar was Stoch ook al de gevierde man op de schansen van Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Toen viel hij zelfs in de kwalificatietraining te Innsbruck, maar verbeet de pijn om in Bischofshofen de eindzege binnen te halen. Bij de 66ste editie was de Pool nagenoeg foutloos. De man die viel, was dit keer zijn grote concurrent, Richard Freitag, een Duitser die onder immense druk stond om Stoch van een nieuwe zege te houden. Hij sloeg donderdag in Innsbruck met een te harde klap tegen de sneeuw en ging in spagaat. Hij blesseerde de heup en moest zich terugtrekken, tot ontzetting van het zeer meelevende Duitse publiek.



Stoch kwam die middag in de Alpen op drie-uit-drie. Die uitgangspositie gaf hij zaterdag niet meer uit handen. Het werd de legendarische vier-uit-vier, met sprongen van 132,5 en 137,0 meter. Hij schreef wintersportgeschiedenis, meldden de Duitse kranten. De radio sprong bijna uit elkaar toen de verslaggever zich te buiten ging aan loftuitingen over de Adelaar van Zakopane. Stoch, ook al tweemaal wereldkampioen, werd geboren in het enige wintersportoord van Polen en doet zijn naam eer aan.