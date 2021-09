Pompen op de BMX voor de meeste snelheid

Twan van Gendt in actie tijdens de pump track in Eindhoven. Beeld ANP

Even trappen om snelheid te maken, daarna de benen stil houden, bocht naar links, heuveltjes, korte bocht naar rechts. Merel Smulders stuurt haar crossfiets behendig over het parcours van de pump track: een soort BMX-parcours in het klein, dat bestaat uit korte kombochten en lage heuveltjes die elkaar in rap tempo opvolgen. De baan is onderdeel van het Urban Sportpark midden in een nieuwbouwwijk in Eindhoven. Op een doordeweekse dag is het vooral een uitvalsbasis voor ravottende kinderen met step of fiets, zaterdag was er de kwalificatiewedstrijd voor de WK pump track die halverwege oktober in Lissabon worden gehouden.

Dat pump track populair is onder de jeugd blijkt al uit de hoeveelheid kinderen in Eindhoven. Overal zijn kinderen met net iets te grote helmen die hun trucs oefenen langs de baan, terwijl de rijders op hun reguliere BMX of mountainbike al ‘pompend’ een tijd proberen neer te zetten. De techniek van die beweging is volgens oud-wereldkampioen BMX Twan van Gendt (29) de sleutel tot een snelle ronde.

Krap

‘Je trapt eigenlijk bijna niet omdat het parcours zo krap is. Alles doe je met je eigen lichaamsgewicht’, zegt Van Gendt. ‘Met je armen en benen druk je steeds je fiets op het asfalt op het moment dat je van een heuvel afgaat. Zo maak je snelheid.’ Maar met te veel snelheid raak je gemakkelijk de controle kwijt, legt de 23-jarige Smulders uit: ‘Het is eigenlijk de kunst om de perfecte balans te vinden tussen snelheid en ontspanning, anders vlieg je heel makkelijk uit de bocht’, zegt ze.

In 2018 werd er voor het eerst een wereldkampioenschap in het niet-olympische pump track georganiseerd. Daarbij werd Smulders tweede. De kwalificatiewedstrijd in Eindhoven is een van de vele wedstrijden die wereldwijd worden georganiseerd. ‘Er is dit jaar ook voor het eerst een NK’, zegt Smulders die hoopt in Lissabon de regenboogtrui te veroveren.

Eng

Aan de start verschijnen deze zaterdag bijna zestig mannen en zes vrouwen en dat vindt Smulders toch jammer: ‘Ik had gehoopt dat er wel meer vrouwen mee zouden doen. Hoe meer tegenstanders hoe leuker’, zegt de Gelderse. ‘Ik denk dat vrouwen het misschien eng vinden, terwijl dit juist een goede fietsbaan is om op te oefenen.’

Anders dan bij een gewone BMX-wedstrijd is dit voor Merel Smulders vooral een discipline waar ze vooral lol aan beleeft: ‘Maar het blijft een wedstrijd, en die wil ik winnen’, zegt ze lachend.

Niet veel later doet ze dat met overmacht en is ze verzekerd van een plek in de finale in Lissabon. Van Gendt moet het afleggen tegen de echte pump-trackspecialisten, van wie er in deze discipline nog maar weinig zijn. ‘Het leuke aan pump track is dat ik hier mijn lol op kan, maar dat een kind van vier hier op kan leren fietsen’, zegt Van Gendt. Nog één keer rijdt hij op zijn BMX voordat hij deze inruilt voor de mountainbike. De kinderen langs de kant kijken vol bewondering als hij voorbijscheurt. Daarna oefenen ze nog even door.