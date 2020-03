Poltavets stopt als bondscoach van de Russische schaatsploeg

Bondscoach van de Russische schaatsploeg Kosta Poltavets. Beeld Klaas Jan van der Weij

De Nederlandse coach was het afgelopen decennium de drijvende kracht achter de Russische opmars in het schaatsen en die bij de afgelopen WK afstanden culmineerde in maar liefst 12 medailles bij de WK afstanden, waarvan driemaal goud. De Russen eindigden daarmee in het medailleklassement als tweede, vlak achter Nederland.

Poltavets, die in 1994 vanuit Oekraïne naar Nederland vluchtte, had zich in Nederland als kundig trainer geprofileerd, onder meer bij DSB en TVM. In 2010 werd hem gevraagd om de Russische schaatsers naar olympisch succes te begeleiden in eigen land, bij de Spelen van 2014 in Sotsji.

Dat lukte niet helemaal. De Russische schaatsploeg haalde geen goud en bleef steken op één zilveren medaille en tweemaal brons. De vier jaar waren tekort geweest. De vruchten van zijn arbeid konden pas na die Winterspelen echt worden geplukt.

In de aanloop naar het volgende olympisch seizoen groeide de macht van de Russische schaatsers, met Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov als belangrijkste exponenten. Maar op de Spelen in Pyeongchang waren zij niet welkom.

Omdat de Russen in Sotsji vals hadden gespeeld bij de dopingcontroles, weigerde het IOC als straf alle Russische atleten die óf bij die zwendel betrokken waren geweest óf op enige andere manier met doping in verband konden worden gebracht.

Ook Poltavets, dat jaar ook coach van Koen Verweij, mocht niet naar Zuid-Korea. Waarom precies weet hij nog altijd niet. Zijn naam noch die van zijn rijders waren in het onderzoek naar het dopingbedrog opgedoken. Het was het dieptepunt van zijn tijd in Rusland. ‘Dat deed pijn en zal pijn blijven doen. Niet alleen bij mij, ook bij de sporters.’

De olympische uitsluiting volgde op een jaar waarin de Russen door meldoniumgebruik in opspraak kwamen. Poltavets benadrukte met zijn zachte stem keer op keer dat hij daar geen rol in had gehad. Dat hij contractueel had laten vastleggen dat hij bij dopinggebruik in zijn eigen ploeg onmiddellijk huiswaarts - naar Heerenveen - mocht vertrekken. Hij bleef.

Na de gemiste Spelen van Pyeongchang kreeg hij een kleinere rol. Daar had hij zelf op aangestuurd. Hij was niet langer hoofdcoach, maar nam de allrounders onder zijn hoede. Zo bleef hij betrokken bij Joeskov, de drievoudig wereldkampioen 1.500 meter die hij graag vergeleek met zijn oude leerling Ids Postma.

Zijn grootste verdienste van het afgelopen decennium vindt Poltavets niet alleen dat de Russen harder zijn gaan schaatsen, maar dat in hun kielzog ook de andere landen zich ontwikkelden. ‘Mijn missie is geslaagd.’

En nu? Misschien een hereniging met Verweij, die samen met zijn vriendin Jutta Leerdam nog geen contract is aangegaan? ‘Ik houd alle opties open’, zegt hij. ‘Maar ik heb nog steeds contact met Koen en een samenwerking met hem is een van de opties. Veel meer kan ik er niet over zeggen.’