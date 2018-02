Poltavets stopt als bondscoach Russische schaatsploeg, 'maar niet vanwege schorsing'

Alternatieve wedstrijden

Het leven gaat door. We moeten kijken naar andere levensdoelen Kosta Poltavets

Poltavets is slechts een week thuis. Dan gaat hij naar Rusland voor alternatieve wedstrijden die worden georganiseerd voor Russen die niet welkom zijn in Zuid-Korea. 'Over de format en dergelijke wordt nu hard nagedacht. Ik ben dan weer benodigd, want het seizoen is nog niet voorbij. We gaan, na de Spelen, nog twee WK's rijden, sprint en allround. En dan is er nog de wereldbekerfinale in Minsk. Het leven gaat door. We moeten kijken naar andere levensdoelen.'



De geboren Oekraïner staat op een zwarte lijst van het IOC, maar heeft geen persoonlijk bericht gekregen over zijn olympisch verbanning. 'Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik wil het niet kleiner maken, maar het is heel teleurstellend niet in Korea te zijn', zegt hij. 'Het IOC heeft beslist: Kosta Poltavets is niet welkom. Maar de brief ligt ergens bij het Russisch olympisch comité. Hij is mij niet doorgestuurd.'