Polsstokhoogspringer Vloon is op weg naar de grens van zes meter

Menno Vloon (26) uit Krommenie stormt zaterdagavond in het Stadium Jean-Pellez, een sporthal vlakbij de campus van de universiteit van Clermont-Ferrand, met trefzekere passen naar de lat. Die ligt op een hoogte waar hij nog nooit is geweest.

Het vertrouwen is er. Eind januari was hij bij een wedstrijd in Düsseldorf al over 5,81 meter gevlogen, zes centimeter hoger dan het vorige Nederlandse record dat hij nog deelde met zijn grote concurrent in eigen land, Rutger Koppelaar. Hij kent de baan in Frankrijk. De loper naar de lat is wat dikker dan elders. Het veert wat meer onder de voeten. Iedereen springt hier hoog. Het is altijd alsof je hier op een officieus wereldkampioenschap staat. Het streelt hem dat zijn grote voorbeeld, de Franse ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie, hem heeft uitgenodigd.

Wat ook helpt: hij heeft geen muizenissen in het hoofd. De limieten voor de EK Indoor, komend weekeinde in Torun, Polen, en de Olympische Spelen, deze zomer in Tokio, heeft hij op zak. Een trainerswissel heeft goed uitgepakt. Onder Richard Corté werd hij meerdere malen Nederlands kampioen, met Christian Tamminga slijpt hij verder aan details. Zo nadert hij met zijn voeten voortaan dichter de lat, bij het stijgen houdt hij zijn lichaam verticaler.

Rustig opgebouwd

Vloon heeft de wedstrijd in Clermont-Ferrand rustig opgebouwd. Van 5,50 naar 5,70. Van 5,80 naar 5,86. Het is even wennen aan de iets hogere snelheid die je wat meer stuiterend op de verende ondergrond haalt. Op de 5,80 waren er enkele haperingen geweest, hij worstelde wat met de hoogte van zijn greep op de stok, iets onder het uiteinde. Op 5,86 had hij wat geluk gehad. Het was een technische beroerde sprong. Maar ja, het is geen turnen, hè. Je moet eroverheen, esthetiek telt niet. Een nieuw indoorrecord had hij daarmee al in handen, het was zelfs één centimeter hoger dan zijn beste sprong in de buitenlucht.

Lavillenie zei daarna dat hij de 5,91 ging overslaan. Wat doe jij dan? Vloon dacht: ik ga gewoon mee. Dan maar een pokerspelletje, zoals hij het noemt. De lat kwam te liggen op 5,96. Dat was 15 centimeter meer dan de hoogte die hij in Düsseldorf sprong. Dat is een berg, in zijn kringen. Maar hij weet ook: als ik records verbreek, doe ik het nogal eens met reuzensprongen. Die beste prestatie outdoor haalde hij in juni 2017 op een toernooi in Zweibrücken, Duitsland. Toen hij zichzelf daar over 5.85 zwiepte was dat een verbetering met maar liefst 25 centimeter. Als ineens alles, maar dan ook alles klopt, reik je in deze discipline wel vaker naar hoogten waar je eerder alleen maar van durfde te dromen.

Dat hij in Clermont-Ferrand op weg is naar zijn derde en dus laatste poging op 5,96 maakt hem nauwelijks extra nerveus. Die twee ervoor waren weliswaar mislukt, maar bij de eerste sprong voelde hij dat het er misschien wel eens in zou kunnen zitten en bij de tweede dacht hij dat hij ‘m had, totdat hij de lat er met zijn borst af tikte.

Hij ramt de stok in de metalen put, katapulteert zichzelf omhoog en laat het springgerei van glasvezel met gestrekte rechterarm bijna teder los als benen en romp de lat al voorbij zijn. Er zijn nog centimeters ruimte. Nog voor de landing, ruggelings in de kussens, is hij aan het juichen. Hij komt overeind en begroet met gespreide armen zijn nieuwe plek: derde op de Europese ranglijst van dit seizoen. Hij hoopt dan ook op een medaille, straks in Polen, met een mooie hoogte, maar durft ook te dromen van een vlucht naar de volgende etage: de zes meter voorbij. Iets in hem zegt dat het erin zit.