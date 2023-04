Polonaise, want Nederland heeft straks twee clubs in de Champions League

Patrick Kluivert tijdens een loting voor de Champions League in maart 2023. Beeld AP

De prestaties van de Nederlandse clubs gedurende de laatste jaren, met als blikvangers de halve finale in de Champions League van Ajax in 2019 en Feyenoord in de finale van de Conference League van vorig jaar, hebben geleid tot een gestage opmars op de Europese ranglijst, waarop Nederland naar de zesde plaats klom en Portugal passeerde.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Gevolg: twee clubs kwalificeren zich volgend seizoen direct voor de Champions League van 2024-2025, in plaats van eentje nu. Bovendien speelt ook nog één club in de voorronde, net als nu.

‘Grote kleine landen’

Een ludiek filmpje van een soort afrekening op een stille plek, met Khalid Boulahrouz in de hoofdrol, kwam online om het passeren van Portugal te vieren. Boulahrouz schopte in 2006 tijdens het WK de jonge Cristiano Ronaldo uit de wedstrijd.

Portugal en Nederland, twee van de ‘grote kleine’ landen van het Europese voetbal, voeren op club- en landenniveau hevige strijd. Portugal is nu gepasseerd, feitelijk door de zege van Feyenoord op AS Roma donderdag en de nederlaag van Sporting tegen Juventus.

De lijst wordt opgesteld via het aantal deelnemers en de behaalde punten over vijf jaar, waarbij elk toernooi even zwaar telt. De Portugezen deden gemiddeld gesproken met meer clubs mee aan de zwaardere Champions League. Vanaf 2024 zal Nederland derhalve voldoende punten dienen te vergaren in het hoogste toernooi, om de zesde plek vast te houden. Dat zal voor seizoen 2025-2026 wel lukken, zelfs als het uitstekende seizoen 2018-2019 wegvalt uit de telling.

Vrolijke opmars

Het was vooral een vrolijke opmars. Journalist Michel Abbink van nu.nl liep voorop in de zogenoemde coëfficiëntenpolonaise, het door hem gelanceerde begrip. Het dieptepunt beleefde het clubvoetbal in 2018, toen Nederland veertiende stond en de clubs geregeld tegen dramatische uitschakeling opliepen. PSV verloor bijvoorbeeld van Osijek, Ajax van Rosenborg. FC Utrecht verloor tien jaar geleden zelfs van Differdange uit Luxemburg. Bij Utrecht spreken ze nog steeds van een Differdange, als iets mislukt.

In seizoen 2002-2003 gebeurde het voor het laatst dat twee clubs zich direct plaatsten (Ajax en PSV). Feyenoord lukte dat ook nog via de voorronde. In latere seizoenen kwam het nog geregeld voor dat Nederland met twee clubs meedeed, maar dan altijd eentje via de voorronde. Meestal ging het echter al mis in de voorronde, met frustratie tot gevolg. Zo miste PSV dit seizoen de Champions League door in de play-offs onderuit te gaan tegen Glasgow Rangers, toen nog getraind door Giovanni van Bronckhorst.

Nu is dus alles anders: twee direct, eentje via de voorronde. En verder: de bekerwinnaar direct naar de groepsfase van de Europa League. En dan kwalificeren zich nog twee clubs bij de voorronden van de Conference League.

Goede lichting trainers

Over de oorzaken van de opmars is veel gezegd, hoewel de natuurlijke golfbeweging van talent een rol zal spelen. Het serieuzer nemen van Europees voetbal, ook als er voorronden zijn in juli die de normale voorbereiding in de war sturen, telt mee. Een goede lichting trainers ook, want met name Erik ten Hag en Arne Slot treden in de traditie van grote Nederlandse trainers met internationale successen. Ten Hag dankte zijn baan bij Manchester United aan Europese resultaten met Ajax.

Directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV noemde ook de zogenoemde Veranderagenda als oorzaak. Daarin is de verplichting opgenomen dat clubs meewerken aan de eventuele verplaatsing van competitieduels, indien dat beter uitkomt in de aanloop naar een belangrijke Europese wedstrijd. De Veranderagenda stimuleerde clubs ook om kunstgras te vervangen voor echt gras. Bovendien schreef het voor dat de clubs die Europees voetballen een ronde later mogen instromen in het nationale bekertoernooi, om ze meer rust te geven.

Zeker is volgens De Jong dat de clubs fors zullen investeren deze zomer. In voorgaande seizoenen was de onzekerheid van deelname aan de Champions League, waarbij meedoen al gauw veertig miljoen oplevert, soms fnuikend voor technisch beleid en voor de aantrekkingskracht voor spelers om in de eredivisie te spelen.

De opbrengsten van de Champions League zijn daarbij grofweg drie keer zo groot als in de Europa League, nog afgezien van het feit dat deelname aan het miljoenenbal spelers in de mooiste etalage zet. Ajax verwezenlijkte onwaarschijnlijke transfersommen, voor spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Antony, door prestaties in de Champions League.