Sport Langlaufen

Politie betrapt langlaufer Hauke op doping bij inval tijdens WK

De Oostenrijkse langlaufer Max Hauke is op heterdaad betrapt op dopinggebruik. Hij lag tijdens een inval van de politie aan een bloedtransfusie. Dat was enkele uren voor Hauke bij de WK crosscountry in Tirol aan de 15 kilometer zou deelnemen.