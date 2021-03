Politici zijn sporthaters: we zitten in een bewegingscrisis die ons levensjaren gaat kosten

In het bijna uitgestorven voetbalbos van Zeist vertelde Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, over lessen die hij op scholen gaf tijdens het tijdperk van corona. Wat hem opviel: veel leerlingen kunnen niet eens fatsoenlijk rennen. Gewoon hollen dus. Vroeger kon de hele klas rennen, op een paar leerlingen na. Nu is het grofweg andersom. Niemand kan rennen, op een paar dappere volhouders na.

Gebrekkige motoriek, gebogen ruggen van getuur op computers, overgewicht; het is geen gezicht. Dat komt onder meer door het binnenleven van de hedendaagse jeugd en door het ontoereikende bewegingsonderwijs, en dat is alleen erger geworden door corona. Online gymlessen sneuvelen het eerst.

De breedtesport ligt al min of meer een jaar op zijn gat. Lege velden, alsof de dood rondwaart op de accommodaties. Onder de bankjes in de dug-out stapelt het vuil van McDonald’s zich op. Bestellen, niet in het restaurant mogen eten, naar de overkant lopen, schransen, afval onder de bank gooien waar normaal de trainer zit. Symbolisch beeld. Met het langsrazende verkeer, op weg naar tijdsloten in winkels, als schril contrast met de zielloze leegte op de clubs en in de gesloten sportscholen.

Opeens hoorde ik vorige week tijdens een wandeling gesteun en gekreun, als uit een bepaald genre film. Het bleek een sportschool, waar een paar buitensporters aan gewichten sjorden. Geprezen zijn de faciliteiten en de trainers van topniveau. Het is de redding van onze topsport; dat het werkelijke talent in de piramide met de steeds smallere basis op tijd wordt ontdekt, waardoor we medailles blijven winnen in een wereld die steeds meer uit dikke (zelf 13 kilo afgevallen tijdens de tweede lockdown, dank u), ongetrainde mensen bestaat. We zitten in een bewegingscrisis die ons levensjaren gaat kosten.

Maar dat telt niet, want dat is de verre toekomst, en voor de politiek telt vandaag, letterlijk, want we gaan stemmen deze week. Het Noordhollands Dagblad zocht uit wat over sport staat geschreven in de verkiezingsprogramma’s. Weinig tot niets dus. Neem alleen al de grootste partij, de VVD, waar op bijna honderd pagina’s (in de samenvatting is sport helemaal verdwenen) twee alinea’s over sport staan.

Alleen al die eerste zin, waarbij de ambtenaar even copy-paste uit het verleden deed. ‘Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving.’ Nou, doe dan wat. Maar nee, de weigering om sportteams competities te laten spelen of om sportscholen te openen, begint onaanvaardbare proporties aan te nemen.

Steeds maar die nadruk op de besmettingscijfers van de grootste coalitiepartner van de regering, het RIVM. Geen fatsoenlijke uitleg over de ondersterfte van de laatste tijd, of dat er nauwelijks nog iemand gewoon ouderwets griep krijgt. Ja, zeggen ze dan, je moet niet zo kritisch zijn, je moet meegaand zijn met de regeerders. We zitten in een pandemie met zijn allen. Maar het moet ook een beetje van twee kanten komen. En jazeker, zeggen ze dan ook, de politici doen hun best. Alleen: je best doen is niet goed genoeg in de topsport.