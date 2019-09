‘Pogi’ (20) laat zich niet gek maken en maakt indruk in de Ronde van Spanje

Tadej Pogacar (r) klopt in de zestiende etappe van de Vuelta Miguel Ángel López en Primoz Roglic (l). Beeld AFP

Dat de 20-jarige Sloveen Tadej Pogacar al bij zijn debuut in een grote ronde in de voorste gelederen van de Vuelta fietst, heeft kennelijk ook indruk gemaakt op de televisieregie. Toen afgelopen maandag de camera scherp stelde op een plukje renners in de bergen van Asturië, verscheen in tekst even de beschrijving dat dit ‘gruppo Pogacar’ was. Niemand minder dan rodetruidrager en landgenoot Primoz Roglic maakte er toch ook deel van uit.

Hij is de verrassing van de ronde. De manager van zijn team, Joxean Matxin, zag het voor de start in Salinas de Torrevieja al aankomen. Zeker, UAE Emirates had de Italiaan Fabio Aru als kopman afgevaardigd. Die was de winnaar van 2015 en op de weg terug na een operatie aan een beknelde liesslagader. Maar Pogacar ging volgens Matxin de komende week het bewijs leveren dat hij niet alleen een mededinger is voor de toekomst, maar al voor het heden.

Tweeënhalve week later bewijzen de cijfers zijn gelijk. De rookie staat derde in het algemeen klassement en heeft twee zeges in loodzware bergritten op zak. De eerste greep hij in het gebergte van Andorra, gegeseld door hagelbuien. Op akelig steile Alto de los Machucos maakte Roglic het hem enkele dagen later niet al te moeilijk in de sprint naar de streep. Aru had de koers al verlaten.

De proporties zijn die van een gemiddelde renner: 66 kilo zwaar, 1.76 meter lang. Qua leeftijd zit hij er ver onder, maar de manier van koersen verraadt alvast volwassenheid. UAE Emirates noemt het bewaren van de kalmte in elke situatie zijn belangrijkste eigenschap. Dat liet hij vorige week vooral zien in de soms apocalyptisch ogende etappe in Andorra, waar hij zonder al te veel energie te verspelen telkens meesloop met de klassementsrenners die elkaar met aanvallen bestookten, om in de slotkilometers zelf toe te slaan. Ook na dit soort zware etappes en valpartijen houdt hij nog altijd een schuchter lachje op het gladde gelaat. Hij heeft het naar zijn zin in Spanje. ‘No stress.’

Tadej Pogacar komt als eerste boven na de supersteile klim naar Los Machucos in de dertiende etappe. Beeld EPA

Toen Pogacar begin dit jaar voor het eerst op het niveau van de World Tour reed, in Australië, stelde Maxtins collega, Mauro Gianetti, al vast dat ze een groot talent hadden binnengehaald. ‘Hij bezit het hele pakket.’ De renner maakte de verwachtingen snel waar. Waar in de wielerwereld vooral de aandacht uitging naar de fenomenale prestaties van de ruim één jaar jongere Remco Evenepoel uit België, zegevierde ‘Pogi’, zoals zijn teamgenoten hem noemen, in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Californië.

Als belofte won hij in 2018 al de Tour de l’Avenir. Daarmee drong zich een parallel op met Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France. Die was in de twee laatstgenoemde wedstrijden het jaar ervoor de beste – zij het dat Pogacar tijdens zijn zeges nog jonger was.

De tijdrit laat nog wat te wensen over. Er is gewerkt aan de houding, er is beter materiaal beschikbaar gesteld en aan de mentale weerbaarheid onderweg is ook wat gesleuteld. Hij werd er Sloveens kampioen mee, met de aantekening dat specialist Roglic ontbrak. Nog niet alles past. Tijdens de rit tegen de klok in de Vuelta ging hij onstuimig van start, om in de laatste kilometers veel tijd prijs te geven.

Pogacar is afkomstig uit Komenda, een stadje noordelijk van hoofdstad Llubljana. Op zijn 9de begon hij met fietsen, hij wilde zijn twee jaar oudere broer achterna. Serieuzer werd het in de teams GOR Ljubljana en Ljublana Gusto Xaurum. Als junior belandde hij onder de vleugels van Andrej Hauptman, een voormalige prof. Diens belangrijkste wapenfeit is brons in 2001 op de WK in Lissabon. Een jaar eerder kreeg hij vlak voor het begin van de Tour de France een startverbod opgelegd wegens een te hoge hematocrietwaarde. Bij zijn huidige team treft Pogacar hem weer als begeleider. Hij noemt hem zijn ‘fietsvader’.

Dat in mei van dit jaar twee van zijn landgenoten – Kristijan Koren en Borut Bozic - zijn geschorst wegens hun betrokkenheid bij het bloeddopingschaal Aderlass, leidde tot een wat ambivalente reactie. ‘Het maakt me ongelukkig. Maar verder raakt het me niet.’

De Vlaming Jasper Philipsen, met zijn 21 jaar generatiegenoot van de Sloveen, toonde zich eerder dit jaar in het sportprogramma Sporza onder de indruk van zijn teamgenoot. ‘Het gaat allemaal vanzelf bij hem, het is ongelooflijk. Veel jonge renners die de overstap maken naar de profs hebben tijd nodig om zich aan te passen, maar hij is zo iemand die er meteen staat.’

Dat succes hem wellicht wat overmoedig kan maken, lijkt hem onwaarschijnlijk. ‘Hij zal zeker niet beginnen te zweven. Hij is een gewone, toffe en nuchtere kerel.’