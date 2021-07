Pogacar wint met wisselvallige ploeg de zwaarste etappe en stelt zijn gele trui veilig

De Sloveen Tadej Pogacar vlak na als eerste gefinisht te zijn op de Col du Portet. De drie podiumplaatsen in Parijs staan nu met grote zekerheid vast. Beeld AP

Hij nam samen met zijn dit keer sterk ogende UAE-ploeg het initiatief gedurende de hele koninginnenrit op de Franse nationale feestdag. Met een vlammende demarrage op acht kilometer voor de in wolken gehulde bergtop waar op 2.215 meter hoogte de finishlijn getrokken was, maakte Pogacar dat ploegenspel af. Alleen de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma en de Ecuadoriaan Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers konden de man in de gele trui volgen.

Het was een fascinerende driestrijd bergop, waarbij Pogacar driekwart van het kopwerk deed, Vingegaard een kwart en Carapaz helemaal niets. Maar het was de laatste die wegsprong voor de ritzege. ‘Heb ik geen moeite mee, iedereen mag aanvallen’, zei Pogacar er na de finish over. Vingegaard, die maar een seconde voorsprong op Carapaz had, was minder over hem te spreken: ‘Hij deed niks, hij speelde met ons.’

Maar dat was van korte duur. Eerst achterhaalde de geletruidrager Carapaz, daarna knokte ook de Deense revelatie van deze Tour zich terug. De uitval van Pogacar daarna, op 130 meter van de streep, kon Vingegaard dan weer niet volgen. De Sloveen won en wees verbeten en nadrukkelijk op het ploeglogo van zijn shirt. De drie hebben een dusdanige afstand tot de rest dat woensdag ook het podium in Parijs lijkt te zijn gemaakt.

Pogacar breidde zijn voorsprong als nummer één nog wat uit. Vingegaard staat op 5 minuten en 39 seconden van de gele trui, en heeft een voorsprong van 4 seconden op Carapaz. Die heeft bovendien een mindere tijdrit in de benen dan de Deen. ‘Hij rijdt fantastisch’, jubelde Pogacar over zijn nieuwe opponent, die door het uitvallen van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic onverwachts kwam bovendrijven als ronderenner: goed in de tijdrit, goed in de bergen. ‘Hij gaat nog beter worden. Ik denk dat hij heel snel de Tour de France kan winnen.’

Een gewoon heel sterke Pogacar

Vingegaard nam woensdag vooralsnog uitermate tevreden genoegen met zijn tweede plaats achter ‘een gewoon heel sterke Pogacar’. ‘Ik ben zo ontzettend blij en moe. Wat een rit! Natuurlijk had ik hier op deze berg willen winnen, want, kijk, daar staat mijn familie. Maar tweede in de rit én in het klassement, dat is voor mij ongelooflijk. Het is vooral goed dat ik tijd op Urán heb gepakt.’

Dat is de naam van de verliezer van de Col du Portet: Rigoberto Urán uit Colombia. Hij kwam als negende aan op de kale top vol skihellingen en -liften waar alleen gras en distels willen groeien en ging in het algemeen klassement van plek 2 naar 4.

Beste Nederlander was en blijft Wilco Kelderman op de zesde plaats. Kort voor de 16 kilometer lange, steile klim, waaraan volgens Pogacar nooit een einde komt, vloog Kelderman uit de bocht. Hij wist toch weer in de groep rond de gele trui te komen en kwam knap als zesde boven, zij het met bebloede kin en knie.

‘Is dat het enige waar jullie wat over willen weten?’, zei de Nederlander van Bora-Hansgrohe wat gepikeerd toen hem gevraagd werd de val te beschrijven die de tv-camera had gemist. ‘Nou ja, ik miste een bocht en viel op mijn gezicht. Ik had echt goede benen. Morgen ga ik proberen in het klassement op te schuiven.’ Kelderman moet hopen op een sterke tijdrit zaterdag die hem de vierde plaats in Parijs op kan leveren.

Daar zal Pogacar op de hoogste trede staan en zeggen dat dit zonder zijn ploeg niet was gelukt. Maar tot voor de etappe van woensdag leek hij eerder ondanks dan dankzij zijn ploeg de Tourzege binnen te halen. En ook in de volgens Pogacar ‘zwaarste etappe van deze Tour’ zag het er aanvankelijk niet indrukwekkend uit wat zijn UAE-ploeg liet zien.

Weliswaar deden de acht UAE-renners in het eerste deel van 100 niet zo moeilijke kilometers, 65 procent van het kopwerk in het peloton, maar daarachter zat de rest bij te kletsen en naar de camera te ginnegappen en liep onderwijl de voorsprong van een kopgroep van zes renners, waaronder de Nederlander Danny van Poppel, op van 4 naar 8 minuten. Zo hard ging het peloton kennelijk niet door het kopwerk van ‘de beste ploeg deze Tour’, aldus Pogacar, die er dinsdag aan toevoegde dat hij niet erg onder de indruk was van het tactisch vernuft van de concurrentie.

Denderende UAE-trein

Aan het begin van de etappe had hij al zijn zeven ploeggenoten bij zich. De geletruidrager laat er altijd één achter zich rijden, de anderen positioneren zich voor hem. Zo ‘denderde’ de UAE-trein op de eerste van drie bergen af; eerst twee van de eerste categorie, daarna het klapstuk van de buitencategorie. Hoe zwaar die Col du Portet is, was in het dal te zien: de kleurige, diagonaal flink omhoog lopende lijnen tegen de bergwand waren de met veel publiek bevolkte wegen naar de top.

Bij de eerste klim reden er nog vier UAE’ers voor de gele trui en één erachter, de tweede klim was de stand twee voor, één achter en toen Pogacar aan de slotklim begon, was de steun voor hem beperkt tot twee man. Dinsdag, in de eerste van drie zware Pyreneeënritten, was een aanval van Ineos genoeg om de UAE-ploeg rondom de gele trui weg te blazen, maar woensdag hielden die twee ploeggenoten van Pogacar zowaar stand.

Zij konden de voorspelling logenstraffen dat de Sloveen geen ploeg nodig heeft om in Parijs te winnen. Eigenlijk ontwikkelde het ploegenspel op de slotklim, inclusief de bijdrage daaraan van UAE, zich volgens het boekje: de ploeg van de gele trui voert het tempo op, waardoor ‘de groep geletrui’ steeds verder uitdunt totdat er van ploegen zoals UAE, Jumbo-Visma, Ineos, EF Education, AG2R en Movistar tweetallen overblijven: een klassementsman en een helper.

Zo ging het omhoog, totdat bewijsdrift bezit nam van Pogacar en hij zijn aanval plaatste met nog acht ‘eindeloze’ kilometers te gaan.